Fórmula 1

Sergio Pérez cree que el tope de gastos actual "es más injusto" y detiene a Cadillac

Checo Pérez y Carlos Sainz señalaron que la situación actual de la Fórmula 1 está creando hasta tres grupos diferentes en la parrilla debido a las grandes diferencias.

Sönke Brederlow Jake Boxall-Legge

Publicado: 14 oct 2026, 17:37

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

No es ningún secreto que las nuevas normas de la Fórmula 1 no están siendo recibidas en todas partes tan bien como se esperaba. Después de que los pilotos ya expresaran claras críticas al concepto de propulsión de este año al inicio de la temporada, la discusión alcanzó su punto álgido provisional con los problemas de software en Malasia.

El piloto de Williams Carlos Sainz llama ahora la atención sobre otra desventaja del nuevo reglamento de unidades de potencia: "La parrilla también está mucho más dividida", opina el español en referencia a los resultados actuales de las carreras. "Actualmente hay prácticamente dos clases en la Fórmula 1: los cuatro equipos de cabeza y el resto. Incluso se podría hablar de tres clases."

Porque el recién llegado Cadillac y el equipo en apuros Aston Martin siguen estando claramente por detrás incluso de la zona media. Sin embargo, el pasado demuestra que los nuevos reglamentos de Fórmula 1 ya han provocado con frecuencia grandes diferencias de rendimiento entre los equipos, antes de que la parrilla se haya igualado al final de un ciclo reglamentario.

¿El límite presupuestario como causa de las grandes diferencias?

El piloto de Cadillac Sergio Perez, sin embargo, no ve las causas del retraso de su equipo únicamente en la unidad de potencia actual. "Por supuesto somos un equipo nuevo y pequeño", dice el mexicano, y añade: "Creo que el límite presupuestario actual es claramente más injusto para los equipos pequeños."

El veterano piloto de Red Bull recuerda su etapa con los toros. Allí se traían "mejoras casi en cada fin de semana de carrera", dice Perez. "Nunca se hablaba de un límite presupuestario. Todo giraba exclusivamente en torno al rendimiento; se ponía toda la carne en el asador con todo lo que era posible."

Precisamente los equipos más pequeños como Cadillac, que "no trabajan de forma tan eficiente y cuyos procesos aún no están tan rodados", acaban gastando mucho más dinero, opina el piloto de 36 años. Su tesis: mientras los equipos más pequeños luchan con procesos ineficientes, los equipos punteros pueden desarrollar e introducir actualizaciones mucho mayores por el mismo dinero.

"Así que el límite presupuestario no hace que la parrilla sea más compacta, sino que crea precisamente las enormes diferencias que vemos actualmente en la parrilla", cree Perez. Sin embargo, que el éxito deportivo no se puede comprar solo con dinero lo demuestra Aston Martin esta temporada.

"Tenemos que lidiar con ello y asumir las consecuencias"

Un factor esencial de los problemas en Aston Martin es, no obstante, la unidad de potencia de Honda, que especialmente al inicio de la temporada no era competitiva. Con ello, la cuestión de los motores seguirá siendo probablemente un tema central de conversación en la Fórmula 1 durante los próximos meses y años. Sainz también subraya que aún hay margen de mejora.

"Sabemos lo que implica este reglamento", dice el piloto de Williams. De cara al futuro, aun así se muestra confiado: "Todos intentan dar lo mejor de sí: los equipos, los fabricantes de unidades de potencia, la FIA y la FOM, que comercializa el producto de la mejor manera posible."

"Todos intentamos sacar lo mejor de aquello por lo que el deporte se decidió hace cinco años, es decir, de lo que los responsables en la cima decidieron entonces." Que las nuevas reglas no están produciendo el efecto esperado es ya evidente.

"Ahora tenemos que lidiar con ello y asumir las consecuencias", añade Sainz. Aun así, el español no ve solo desventajas: "Hay aspectos positivos, como por ejemplo más adelantamientos. Hay ventajas y desventajas. Se analiza qué aspectos han mejorado realmente el deporte y en qué medida lo han empeorado, y luego se decide cómo debe continuar hasta 2030."

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