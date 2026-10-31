Fórmula 1 GP de México

Sin sanción deportiva contra Hadjar tras empujar a un fanático el viernes en el GP de México

Isack Hadjar recibió una advertencia oficial de los comisarios en México.

Basile Davoine

Publicado: 31 oct 2026, 17:26

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Citado por los comisarios del Gran Premio de México, Isack Hadjar fue escuchado al principio del día en México, antes de la tercera y última sesión de entrenamientos libres del fin de semana. El francés era sospechoso de haber adoptado un "mal comportamiento" el viernes en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez, tras haber rechazado brutalmente a un individuo que deseaba tomarse una selfie con él.

Tras escuchar el testimonio del piloto de Red Bull Racing y examinar las imágenes a su disposición, los comisarios no impusieron ninguna sanción deportiva a Isack Hadjar. En su lugar, le emitieron una advertencia oficial.

"El piloto declaró que llegaba tarde a los EL1 y que se había detenido para tomarse una foto con un joven aficionado cuando un invitado del paddock se le acercó de manera agresiva", detalla el informe de la FIA. "Un agente de seguridad caminaba detrás de él, pero no pudo intervenir para evitar lo que parecía una intrusión en el espacio personal del piloto".

"El piloto intentó primero apartar a esta persona colocando su mano sobre su cintura para mantenerla a distancia, antes de empujarla hacia un lado con la mano derecha abierta".

"Este último gesto del piloto se considera una infracción del reglamento. Sin embargo, como atenuantes para reducir la sanción, los comisarios tomaron en cuenta las siguientes circunstancias, de conformidad con las directrices del Anexo B del Código Deportivo Internacional de la FIA:

a) El piloto reaccionó a un gesto no solicitado y bastante agresivo de otra persona.

b) El piloto intentaba llegar al inicio de los EL1 en una zona muy concurrida.

c) El dispositivo de seguridad alrededor del piloto era insuficiente.

d) El invitado invadió su espacio personal sin su consentimiento.

e) Las dificultades generales que enfrentan los pilotos para desplazarse por el paddock".

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Checo Pérez y el contrato récord con Cadillac: la cifra histórica que cobrará hasta 2029

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Basile Davoine





Así queda el campeonato de la F1 2026 tras el GP de Bahréin en Malasia: golpe para Russell y Alpine sin puntos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



27 d



Así queda el campeonato de la F1 2026 tras el GP de Bahréin en Malasia: golpe para Russell y Alpine sin puntos





Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Azerbaiyán de la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Azerbaiyán



1 m



Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Azerbaiyán de la F1 2026





A pesar de salir último, Verstappen se impone en su reto frente a 100 pilotos en karting



Fórmula 1



Fórmula 1 1 m



A pesar de salir último, Verstappen se impone en su reto frente a 100 pilotos en karting

Más de

Isack Hadjar





Nuevo video aclara altercado de Hadjar con fanático en el GP de México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 h



Nuevo video aclara altercado de Hadjar con fanático en el GP de México





Hadjar citado por los comisarios tras empujar a un aficionado en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



13 h



Hadjar citado por los comisarios tras empujar a un aficionado en México





Red Bull no resolverá sus arrancadas hasta 2027: la fricción y el turbo complican el avance



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Red Bull no resolverá sus arrancadas hasta 2027: la fricción y el turbo complican el avance

Más de

Red Bull Racing





Red Bull encuentra una ‘desconexión’ en el RB22 en las prácticas del GP de México de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



4 h



Red Bull encuentra una ‘desconexión’ en el RB22 en las prácticas del GP de México de F1





La cruda advertencia de Max Verstappen a Liam Lawson por el choque en la FP2 del GP de México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



17 h



La cruda advertencia de Max Verstappen a Liam Lawson por el choque en la FP2 del GP de México





Los comisarios llaman a Verstappen y Lawson tras chocar en la FP2 en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



18 h



Los comisarios llaman a Verstappen y Lawson tras chocar en la FP2 en México

Últimas noticias





Sin sanción deportiva contra Hadjar tras empujar a un fanático el viernes en el GP de México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



8 min



Sin sanción deportiva contra Hadjar tras empujar a un fanático el viernes en el GP de México





Checo Pérez y el contrato récord con Cadillac: la cifra histórica que cobrará hasta 2029



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



15 min



Checo Pérez y el contrato récord con Cadillac: la cifra histórica que cobrará hasta 2029





Russell: Mercedes fuera de la ventana de rendimiento en el GP de México 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Russell: Mercedes fuera de la ventana de rendimiento en el GP de México 2026





Nuevo video aclara altercado de Hadjar con fanático en el GP de México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Nuevo video aclara altercado de Hadjar con fanático en el GP de México

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete