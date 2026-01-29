Incluso sin tiempo de conducción: así se beneficia Williams del shakedown en Barcelona

Para Williams, el año 2026 de Fórmula 1 no comenzó como se esperaba. Debido a retrasos con el FW48, la tradicional escudería británica tuvo que saltarse por completo la semana de shakedown en Barcelona. Por supuesto, esto trajo recuerdos de 2019, cuando Williams también se perdió algunos días de pruebas y quedó irremediablemente rezagado durante la temporada.

Pero no tiene por qué ser tan grave. Sin embargo, en 2024 Williams tampoco tuvo el comienzo que se esperaba. También entonces, el coche llegó bastante tarde y, sobre todo, era demasiado pesado al comienzo de la temporada, algo que, según los rumores, también podría ocurrir con el FW48.

Pero el jefe del equipo, James Vowles, se apresura a desmentir las comparaciones, confirmando que Williams "podría haberlo conseguido en Barcelona", pero para ello habría tenido que dar un giro completo a las piezas de recambio y las actualizaciones para las primeras carreras de la temporada.

En realidad, ahora debería ser el momento en el que Williams alcance el siguiente nivel con dos pilotos fuertes como Alexander Albon y el ganador de Grandes Premios Carlos Sainz, sobre todo porque el equipo ha subido del décimo al quinto puesto en los últimos cinco años, por lo que se encuentra en una tendencia al alza.

Sin embargo, precisamente por eso surgieron de repente dudas sobre la dirección del equipo bajo el mando de Vowles. No obstante, muchos jefes de equipo afirman que la clave del éxito en 2026 no es un buen comienzo, sino un final fuerte.

Se espera que el desarrollo sea rápido durante la temporada, ya que los equipos se adaptan a estos cambios reglamentarios tan importantes, en una era que podría ser decisiva para la Fórmula 1.

Por lo tanto, aunque no es ideal para Williams, perderse una prueba privada en Barcelona no es necesariamente el fin del mundo, sobre todo porque los equipos solo la utilizan para acumular kilómetros. Además, la tradicional escudería seguirá teniendo cierta presencia in situ esta semana.

"Sí, tengo gente allí", confirma Vowles en una rueda de prensa. "No será una sorpresa para ninguno de ustedes, pero creo que estamos bien posicionados para un buen campeonato".

Sin preocupaciones por el motor

Una ventaja es, sin duda, el motor de Mercedes. Aún está por ver si, como se rumorea, es el mejor motor en términos de rendimiento, pero al menos Mercedes ha podido acumular muchos kilómetros esta semana y, tras dos días de pruebas, ya ha acumulado 1500 kilómetros.

Al menos, en Grove no tienen que preocuparse por eso. "Creo que Mercedes está rindiendo bien desde el principio y cumpliendo con el calendario que habían anunciado", afirma Vowles.

"Para empezar, es muy impresionante. Pero, del mismo modo, no hay que subestimar a Red Bull, teniendo en cuenta que han desarrollado una unidad de propulsión desde cero; han hecho un trabajo brillante con el número de vueltas que han completado. Y, por último, está Ferrari, donde ocurre exactamente lo mismo", afirma el jefe del equipo.

"De nuevo, bastante impresionante desde el principio, pero vuestros tiempos en Barcelona serán en gran medida irrelevantes. Solo en Baréin se verá realmente".

Es la conexión con Mercedes lo que ha despertado grandes expectativas para Williams en 2026; las Flechas de Plata son actualmente las favoritas para el título de constructores de este año, sobre todo porque dominaron el último cambio de motores de la Fórmula 1 en 2014.

Mercedes ganó los ocho campeonatos siguientes y, aunque es demasiado pronto para decir que harán lo mismo en 2026, las señales son muy positivas. El miércoles, por ejemplo, sus pilotos George Russell y Andrea Kimi Antonelli completaron 183 vueltas entre los dos, y este último incluso realizó una simulación completa de carrera.

Hacer algo así en el segundo día es impresionante y refuerza la creencia de que Mercedes tiene el motor más potente. Los conocimientos adquiridos serán muy valiosos, no solo para la marca alemana, sino también para Williams.

"Tenemos la unidad de propulsión de Mercedes, la caja de cambios de Mercedes, por lo que los conocimientos que adquieran esta semana en Barcelona se transferirán a nosotros en Baréin", afirma Vowles.

Williams realiza pruebas virtuales

"No es que quiera aprovecharme de su duro trabajo, pero vale la pena mencionar que esto sigue siendo una ventaja para nosotros, o una desventaja que se neutraliza. Estoy seguro de que en los seis días que pasaremos en Baréin llevaremos a cabo el programa que necesitamos, y por eso ahora estamos utilizando la prueba virtual en pista".

"Lo que quería era asegurarme de que, desde el principio, tuviéramos un coche fiable en Baréin, listo para que no nos quedáramos allí haciendo lo que muchas personas y equipos intentan hacer en Barcelona, pero sin salir del garaje. Tenemos que estar preparados".

Así que todavía hay esperanzas para Williams. El modo de crisis solo se activará si la situación en Baréin es la misma, aunque Vowles se muestra "confiado" en que "no se quedarán atrás", especialmente con los pilotos que tienen.

"Están conmigo", afirma. "Por supuesto, están tan decepcionados como yo, son pilotos de carreras. Quieren estar ahí fuera probando el coche y, aunque ahora están sentados en nuestro simulador Driver Loop para reforzar este programa, no es lo mismo".

"Pero ambos han firmado, no para un viaje de doce meses o un año, sino para un equipo que quiere volver a luchar por el liderato".