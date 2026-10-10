Los resultados completos de la clasificación para el GP de Singapur de F1 2026
Estos son los resultados completos (Q1, Q2 y Q3) de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Fórmula 1 - GP de Singapur - Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
1'31.373
|S
|194.118
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.054
1'31.427
|0.054
|S
|194.003
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.123
1'31.496
|0.069
|S
|193.857
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
+0.189
1'31.562
|0.066
|S
|193.717
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|24
|
+0.339
1'31.712
|0.150
|S
|193.401
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
+0.374
1'31.747
|0.035
|S
|193.327
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.487
1'31.860
|0.113
|S
|193.089
|8
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|22
|
+0.852
1'32.225
|0.365
|S
|192.325
|9
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|21
|
+0.996
1'32.369
|0.144
|S
|192.025
|10
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|21
|
+1.408
1'32.781
|0.412
|S
|191.172
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Singapur - Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|19
|
1'31.529
|S
|193.787
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+0.110
1'31.639
|0.110
|S
|193.555
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|18
|
+0.366
1'31.895
|0.256
|S
|193.015
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|19
|
+0.424
1'31.953
|0.058
|S
|192.894
|5
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.550
1'32.079
|0.126
|S
|192.630
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.683
1'32.212
|0.133
|S
|192.352
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|16
|
+0.716
1'32.245
|0.033
|S
|192.283
|8
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|15
|
+0.790
1'32.319
|0.074
|S
|192.129
|9
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|15
|
+0.969
1'32.498
|0.179
|S
|191.757
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|16
|
+1.073
1'32.602
|0.104
|S
|191.542
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|19
|
+1.255
1'32.784
|0.182
|S
|191.166
|12
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|12
|
+1.379
1'32.908
|0.124
|S
|190.911
|13
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|15
|
+1.794
1'33.323
|0.415
|S
|190.062
|14
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|15
|
+1.997
1'33.526
|0.203
|S
|189.649
|15
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|19
|
+2.129
1'33.658
|0.132
|S
|189.382
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|14
|
+2.258
1'33.787
|0.129
|S
|189.122
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Singapur - Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|10
|
1'32.429
|S
|191.900
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|10
|
+0.345
1'32.774
|0.345
|S
|191.187
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|10
|
+0.346
1'32.775
|0.001
|S
|191.185
|4
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|9
|
+0.456
1'32.885
|0.110
|S
|190.958
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.647
1'33.076
|0.191
|S
|190.566
|6
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|10
|
+0.718
1'33.147
|0.071
|S
|190.421
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|10
|
+0.753
1'33.182
|0.035
|S
|190.350
|8
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.812
1'33.241
|0.059
|S
|190.229
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|8
|
+0.832
1'33.261
|0.020
|S
|190.188
|10
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|9
|
+0.859
1'33.288
|0.027
|S
|190.133
|11
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.927
1'33.356
|0.068
|S
|189.995
|12
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|10
|
+1.172
1'33.601
|0.245
|S
|189.497
|13
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
+1.188
1'33.617
|0.016
|S
|189.465
|14
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|10
|
+1.345
1'33.774
|0.157
|S
|189.148
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|9
|
+1.374
1'33.803
|0.029
|S
|189.089
|16
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|10
|
+1.740
1'34.169
|0.366
|S
|188.354
|17
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+1.794
1'34.223
|0.054
|S
|188.247
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|10
|
+1.860
1'34.289
|0.066
|S
|188.115
|19
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+2.517
1'34.946
|0.657
|S
|186.813
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+2.694
1'35.123
|0.177
|S
|186.465
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|10
|
+3.555
1'35.984
|0.861
|S
|184.793
|22
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
|S
|Ver los resultados completos
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