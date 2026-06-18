La situación del podio de Gasly amenaza con crear un laberinto regulatorio sin una solución clara

Tras anunciar el pasado viernes su intención de considerar una apelación contra la decisión de los comisarios de restituir el podio de Pierre Gasly en Mónaco, anulando las dos sanciones inicialmente impuestas, McLaren, Mercedes y Red Bull presentaron formalmente su apelación dentro del plazo de 96 horas que exige el reglamento. Esto significa que el caso Gasly entrará en una nueva fase, con posibles novedades que podrían abrir nuevos escenarios.

La decisión de los comisarios de restituir el podio del francés no ha sido bien recibida por todos, y no se trata solo de puntos perdidos, sino también del impacto potencial que podría tener en el futuro. Los hechos ya se conocen: la FOM, responsable del sistema oficial de cronometraje utilizado también para estimar la velocidad en el pit lane, cometió un error al medir la distancia entre los dos sensores.

Alpine demostró, mediante datos registrados directamente desde el coche, que el piloto francés nunca superó los 60 km/h. Los comisarios decidieron anular las sanciones basándose únicamente en el error de la FOM, haciendo caso omiso del análisis presentado por el equipo Enstone. El riesgo, sin embargo, reside en abrir una auténtica caja de Pandora, con implicaciones que van más allá de este caso concreto.

Pierre Gasly, Alpine Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Las sanciones "suspendidas" cambian el rumbo de las carreras.

Alpine fue el único equipo que pudo apelar la decisión de los comisarios, tras presentar una solicitud de revisión, a diferencia de los demás equipos implicados. Entre ellos se encontraba McLaren, que optó por confiar en las lecturas instrumentales y cumplir la sanción en la primera parada en boxes disponible, tal como exige el reglamento.

Aquí radica el primer problema. No cabe duda de que el equipo francés confiaba en su postura y en sus datos, presentando una solicitud de revisión para alegar lo que consideraba un error de medición. Y, sin duda, actuó correctamente, velando por sus propios intereses. Sin embargo, al mismo tiempo, es difícil ignorar cómo esta situación genera un trato desigual para aquellos que, en cambio, cumplieron su sanción de forma regular, confiando en las lecturas oficiales, y que, en ese momento, ya no podían apelar.

No cumplir la sanción durante la parada en boxes habría conllevado la imposición de una sanción adicional, como le ocurrió a Russell. Además, se puede decir que Alpine se arriesgó al decidir no parar, sobre todo porque la segunda penalización no se impuso durante la parada en boxes, sino cuando el coche de seguridad estaba en pista. McLaren, en cambio, razonó lo contrario: incluso si hubieran parado, los ingenieros estaban seguros de que Gasly tendría que cumplir al menos una penalización al final de la carrera.

Pierre Gasly, Alpine Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Esto cambia nuestra forma de competir. Es difícil atribuir la responsabilidad a McLaren por la decisión tomada durante la carrera, ya que no podían prever que Alpine presentaría una apelación posterior para revocar una decisión que, hasta ese momento, nunca había sido revocada. Esto se debió también a que la FIA no había reportado ninguna anomalía en el sistema, limitándose a recomendar no acortar demasiado la entrada al pit lane.

Un punto que también expresó Laurent Mekies, director del equipo Red Bull: "Creo que hay cierta confusión, no tanto sobre perder o conseguir un podio. Estamos algo confundidos porque, al fin y al cabo, hablamos de sanciones no apelables, y competimos alrededor de coches que reciben sanciones no apelables, incluso adaptando nuestro estilo de carrera a ello. Y algunos coches ya habían cumplido sus sanciones. Creo que es muy importante para los aficionados que avancemos con la claridad necesaria".

Alpine tiene razón y la apelación es válida, pero...

Al igual que con las operaciones de pesaje, donde se confía en la calibración de la báscula de la FIA incluso cuando difiere de la de los equipos, estos confían en las mediciones oficiales de velocidad en el pit lane. Una vez recibidos los datos durante los entrenamientos libres, los parámetros se ajustan en consecuencia, modelando las entradas y los márgenes de seguridad según las lecturas proporcionadas por el sistema.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Independientemente de cómo midan el límite de velocidad en el pit lane, siempre nos proporcionan los datos después de cada sesión. Luego, todos, todos los equipos, ajustan su valor o margen en función de eso. Incluso cuando crees tener un buen margen, no solo influye el sistema. La forma de entrar al pit lane también importa: algunos circuitos son mucho más sensibles que otros", dijo Ayao Komatsu.

"Durante todo el fin de semana del Gran Premio de Mónaco, y en cada evento, todos los equipos operaron de acuerdo con las normas y prácticas estándar establecidas con respecto al límite de velocidad en el pit lane vigente en ese momento. Los competidores ajustaron sus procedimientos en consecuencia y, cuando fue necesario, aceptaron y cumplieron las sanciones impuestas por dichas normas", reza el comunicado de McLaren.

Algunos equipos enfatizaron en la primera audiencia que el error se mantuvo sin cambios durante todo el fin de semana, desde los entrenamientos libres hasta la carrera. En consecuencia, los equipos ajustaron sus posiciones siguiendo las recomendaciones de la Federación, que no encontró anomalías y atribuyó las infracciones registradas el viernes y el sábado al cruce excesivo de la línea blanca en la entrada del pit lane.

¿Podría esto abrir la caja de Pandora? ¿Existe una solución justa?

El reglamento no contempla ningún mecanismo para anular las sanciones ya cumplidas, especialmente si no se ha presentado una apelación. No es casualidad que la apelación presentada por McLaren y Red Bull no busque la devolución de los cinco segundos perdidos por Piastri, sino revertir la decisión de los comisarios de anular las dos sanciones a Gasly. "Creemos que este caso plantea cuestiones importantes sobre la equidad deportiva, la coherencia del reglamento y la integridad de la competición", declaró el equipo de Woking en un comunicado.

George Russell, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Mercedes también consideró apelar para intentar proteger a Russell, el piloto más afectado por este incidente debido a los puntos perdidos, pero se trata de una situación compleja. Si bien es cierto que la segunda sanción está directamente relacionada con la primera, también es cierto que la segunda sanción surgió de un error del equipo y de Russell. Incluso si existiera un mecanismo para restar segundos al tiempo de carrera, lo cual no es el caso, los demás equipos podrían argumentar que sería injusto "abandonar" la sanción cuando todo se derivó de un error propio.

El problema es que no hay una solución correcta, y este laberinto regulatorio parece no tener una salida que satisfaga a todos. Alpine siguió el procedimiento correcto y no tiene responsabilidad por los errores cometidos por la FOM, pero el problema radica en desestimar el asunto solo ante una apelación, lo que podría abrir la caja de Pandora en el futuro. El Reglamento Internacional de la FIA establece que las normas se basan en los principios de "seguridad y equidad deportiva".

Alpine tenía razón al apelar (y ganó), pero ¿es justo que solo se considere su apelación cuando otros no pudieron hacerlo por haber cumplido ya sus sanciones, basándose en datos oficiales? ¿Es justo privar a Gasly del podio? La cuestión es qué significa realmente la justicia deportiva, si el reglamento garantiza la equidad, de modo que exista un marco legal claro. Los comisarios no forman parte de la FIA, pero operan según un reglamento que debería ser justo para todos.

En los últimos años, la FIA ha hecho que presentar una apelación sea más costoso y complejo, incluso económicamente, para evitar una escalada de disputas. Sin embargo, esta situación corre el riesgo de tener el efecto contrario, dejando los resultados de las carreras en incertidumbre durante más tiempo y aumentando la posibilidad de que se presenten apelaciones incluso días después.