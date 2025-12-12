Honda revela por primera vez el sonido de un motor de F1 para 2026

La temporada 2026 estará sin duda marcada por numerosos cambios que van a modificar la cara de la F1. Pero, al final, uno de los que menos se comenta es sin duda la llegada de Honda junto a Aston Martin como motorista exclusivo.

Una llegada que es en realidad una especie de regreso porque, en los hechos, Honda tomó la decisión oficial de dejar la F1 a finales de 2021 y después no hizo más que "acompañar" a Red Bull/Racing Bulls en una posición semioficial, participando aun así en los títulos mundiales obtenidos entre 2022 y 2024.

Como Honda manifestó rápidamente su interés por la reglamentación de motores 2026 – que verá la desaparición del MGU-H, así como una distribución de la potencia al 50/50 entre las partes térmica y eléctrica del motor, y la llegada de combustibles 100% renovables –, la marca japonesa decidió a la vez regresar oficialmente a la disciplina y aliarse con la ambiciosa Aston Martin (mientras Red Bull buscaba apoyo, para su motorización propia, del lado de Ford).

En el seno del equipo dirigido por Lawrence Stroll, que ha invertido enormemente en los últimos años para intentar superar el umbral que le permita convertirse en una verdadera potencia que cuente dentro del panorama de la F1, Honda va a reencontrarse con muchos rostros conocidos. Las dos figuras principales que trabajaron, en estos diez últimos años, con Honda son evidentemente – por el lado positivo de los éxitos logrados en Red Bull – Adrian Newey y – por el lado negativo del fallido reencuentro con McLaren – Fernando Alonso.

La historia aún no dice si el motor Honda, que supo pasar entre 2015 y 2025 de ser un bloque poco fiable y poco prestacional en sus primeros años a una de las referencias en la materia a partir de los años 2020, estará más cerca de un "motor de GP2" o de una unidad de potencia hecha para ganar títulos.

En cualquier caso, este viernes 12 de diciembre, el constructor ofreció en las redes sociales a los fans de la F1 un primer vistazo del futuro sonido de sus V6 turbo híbridos de nueva generación, cuya maestría de las sutilezas será esencial para el rendimiento en una reglamentación técnica donde la hibridación será más avanzada que nunca.

Aquí está el sonido del motor Honda de F1 2026: