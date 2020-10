Los pilotos de F1 aprueban los cambios en Spa

Los responsables del circuito sede del GP de Bélgica de Fórmula 1 confirmaron la semana pasada que pondrán grava en las curvas La Source, Raidillon, Blanchimont, Les Combes y Stavelot.

Los cambios se están haciendo para asegurar que el circuito obtenga una licencia de la FIM para las carreras de motos, y son parte de una reforma de 80 millones de euros que también incluye una nueva tribuna en lo alto de Eau Rouge/Raidillon.

Las escapatorias de asfalto han sido un tema de conversación habitual en las recientes reuniones informativas de los pilotos de F1, y en la reunión del GP de Bélgica, Carlos Sainz (McLaren) indicó que el circuito había ido demasiado lejos en esa dirección.

"Siento que lo único que le falta a Spa ahora es la grava y la hierba cerca del final de los pianos", dijo el español. "Ahora tenemos quizás demasiada sensación de riesgo, y el equilibrio riesgo/recompensa no es lo suficientemente bueno en estos circuitos modernos".

Las visitas a circuitos como Mugello y Nürburgring han puesto un mayor énfasis en que los pilotos prefieren escapatorias de grava.

Sainz dejó claro el fin de semana pasado que apoya los cambios planeados en Spa.

"Bienvenida de nuevo la grava y rezo por más grava en el futuro, y hierba y todo", dijo cuando Motorsport.com le preguntó al respecto. "Porque es exactamente lo que creo que todos necesitamos para hacer los circuitos bonitos y espectaculares de nuevo".

"¡Espero que haya algo más en Spa y que no desperdicien 80 millones de euros en grava! Pero bienvenida la grava, y sigamos rezando por más grava y más hierba".

George Russell (Williams) enfatizó que los pilotos deben ser castigados por cometer errores en la pista.

"De esto se tratan las carreras", dijo el piloto de Williams cuando Motorsport.com le preguntó por ello. "Es tener esa emoción, estar en el límite, saber que si cometes un error, serás castigado. Y desafortunadamente hay demasiados circuitos, obviamente por razones de seguridad, que no te dan ese elemento mientras conduces".

"Así que la grava fue retirada por ciertas razones y traída de vuelta por otras. Y creo que desde la perspectiva de un piloto, no sé necesariamente todas las implicaciones de seguridad, sería bueno ver pistas de carreras más puras de nuevo con estas escapatorias de grava".

El director de carreras de la FIA, Michael Masi, está feliz de ver que se introduzcan escapatorias de tierra si se consideran adecuadas para la curva en cuestión.

"Ya lo he dicho antes, curva por curva, circuito por circuito, y si funciona en una circunstancia particular, absolutamente", dijo cuando Motorsport.com le preguntó. "Si no funciona, entonces tenemos que ver todo el cuadro de cómo funciona, y que la FIA trabaje junto con la FIM. Hay una serie de aportaciones".

"Seguiremos viéndolo desde la perspectiva circuito a circuito, curva a curva, para intentar hacer el mejor análisis posible".