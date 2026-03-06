El director ejecutivo y presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, considera que pilotos como Max Verstappen y Lewis Hamilton se adelantaron al criticar el nuevo reglamento de la categoría para 2026.

Los dos campeones del mundo expresaron duras críticas al complicado nuevo conjunto de reglas de 2026 durante las pruebas invernales en Bahréin, con Hamilton señalando que las nuevas unidades de potencia y sus complejos requisitos de gestión de energía son demasiado enrevesados para explicarlos a los aficionados de la F1. Verstappen consideró que el nivel de recuperación de energía requerido con los nuevos coches, que conduce a agresivas estrategias de lift and coast para recargar la batería, le está quitando esencia a las carreras.

Pero cuando la nueva generación de coches de 2026 salió a la pista en Australia para sus primeras salidas competitivas el viernes, una jornada que transcurrió sin incidentes significativos, el jefe de la F1, Domenicali, consideró que era demasiado pronto para descartar el nuevo reglamento.

"Creo que en términos generales está mal hablar mal de un mundo increíble que nos está permitiendo a todos crecer", dijo Domenicali a Sky Sports. "Y eso es lo único que diría que no es correcto. Pero, ya sabes, siempre escucho. Hay una evolución en la conducción, lo que significa que el mejor piloto podrá ser el más rápido".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El principal objetivo del nuevo ciclo reglamentario, que pone mucho más énfasis en la energía eléctrica e introduce combustible renovable, era atraer a nuevos fabricantes, con marcas como Audi, Ford y Cadillac involucrándose en la Fórmula 1 en distintos grados, mientras que Honda dio marcha atrás en sus planes de abandonar la categoría.

Con ese objetivo ya en gran medida alcanzado, algo que Domenicali dijo que era "absolutamente esencial", ahora confía en el talento de ingeniería de la F1 para aumentar el rendimiento de la nueva maquinaria. Mientras tanto, el italiano deja abierta la puerta para que la FIA realice ajustes si el espectáculo en pista no está a la altura.

"Queríamos atraer a más fabricantes", explicó Domenicali. "Sabíamos que el combustible sostenible era un elemento que resultaría atractivo para los fabricantes, sabiendo que en términos de movilidad los fabricantes no deberían centrarse únicamente en la electrificación y por eso comenzó este proyecto.

"Creo que la posibilidad de desarrollar este coche, tanto desde el punto de vista de la ingeniería como desde el punto de vista del piloto, nos permitirá muy, muy pronto ver un coche que será más rápido. El mundo de los ingenieros detrás de la F1 es increíble.

"El enfoque que ya hemos discutido en la última Comisión de la F1 con la FIA y los equipos es muy abierto. Si vemos algo que necesita abordarse, lo vamos a abordar de esa manera. Pero creo que ahora estamos en un mundo donde todos se dan cuenta de que si hay algo claro que debe hacerse para mejorar, ¿por qué no? Hagámoslo."

