Steiner advierte que Wolff utilizará órdenes de equipo en Mercedes si Ferrari se acerca

El ex jefe del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, cree que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, no dudará en imponer órdenes de equipo si Ferrari y el siete veces campeón Lewis Hamilton emergen como una amenaza real para los campeonatos de constructores y de pilotos.

Tras una sólida actuación de remontada de Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, donde Hamilton consiguió su primera victoria con la escudería de Maranello, Steiner siente que la dinámica al frente de la parrilla podría cambiar.

Hablando en The Red Flags Podcast, el italoestadounidense compartió sus pensamientos sobre la batalla interna en Mercedes. En las primeras siete rondas de la temporada 2026, la escudería de Brackley ha permitido a sus pilotos, George Russell y Kimi Antonelli, competir.

"Kimi ganó cinco carreras; George ganó una. Eso lo dice todo", dijo Steiner. "Por lo tanto, creo que Kimi sigue estando, como lo llaman ustedes, en el asiento del conductor. Pero creo que Mercedes les deja competir libremente si el rendimiento de Ferrari fue algo puntual en Barcelona.

"Creo que si el rendimiento de Ferrari continúa, Toto intervendrá para dar órdenes de equipo, y creo que ya apuntó a eso si Ferrari se acerca, porque Toto no perderá un campeonato por no haber dado órdenes de equipo.

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"Él quiere ganar, quiero decir, hace tiempo que no gana, está listo para ganar otro campeonato. Para Toto, ganar significa que Mercedes gane, o sea, que Toto gane. ¿Quién gana para él? No creo que realmente le importe."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Cuando se le preguntó cuándo Wolff podría apretar el gatillo para respaldar a un piloto, el ex jefe del equipo Haas añadió: "Creo que en cuanto Toto sienta que Ferrari va a ser un verdadero contendiente, como lo fueron en Barcelona, lo hará. No esperará. Observarán la próxima carrera, verán cómo va allí. Y creo que ya lo están planificando, seguro que tuvieron reuniones. '¿Cómo vamos a manejar la situación si Ferrari se acerca?'"

Después de victorias consecutivas en China y Japón, Antonelli se convirtió en el piloto más joven en liderar el campeonato. Continuó su racha ganadora con otras tres victorias consecutivas en Miami, Canadá y Mónaco. El joven de 19 años ahora lidera el campeonato por 41 puntos sobre el Ferrari de Hamilton.

El compañero de equipo de Antonelli, George Russell, le sigue en tercer lugar, a nueve puntos del siete veces campeón.

La octava ronda de la temporada, el Gran Premio de Austria, tendrá lugar del 26 al 28 de junio en el Red Bull Ring.