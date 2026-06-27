Steiner: Charles Leclerc está sometido a más presión que George Russell

El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, cree que Charles Leclerc, de Ferrari, afronta el fin de semana del Gran Premio de Austria con más presión por obtener buenos resultados que el piloto de Mercedes, George Russell.

Durante su intervención en podcast "The Red Flags", Steiner ofreció su habitual y sincera valoración de la dinámica entre los pilotos de cara a la carrera en el Red Bull Ring.

Aunque recientemente la atención se ha centrado en la batalla dentro del equipo entre Russell y Kimi Antonelli en Mercedes y en la mejora del rendimiento de Lewis Hamilton en Ferrari, Steiner señaló a Leclerc como el que más presión tiene en Austria.

Cuando se le preguntó si Russell o Leclerc tenían más que demostrar en Austria, Steiner respondió: «Creo que ambos tienen mucho que demostrar. ¿Quién tiene más que demostrar? Creo que Charles, porque ahora ya ha conseguido lo que quería. George nunca se quejó del coche.

"Así que, en ese momento, Charles dijo: “Esto no funcionaba”. Cometió un error en Barcelona tras sus quejas en Montecarlo. Creo que tiene más que demostrar que George en Austria".

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Tras sufrir un accidente durante el Gran Premio de Mónaco, Leclerc adoptó la misma configuración de frenos que su compañero de equipo para Barcelona. El piloto monegasco se vio entonces obligado a abandonar la carrera en España debido a un problema con la dirección asistida, mientras que Hamilton logró su primera victoria en un Gran Premio con la escudería de Maranello.

Charles Leclerc, Ferrari; George Russell, Mercedes Foto de: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

La primera jornada de entrenamientos en Austria estuvo dominada por la escudería de Brackley. Antonelli encabezó la tabla de tiempos tanto en la FP1 como en la FP2, y Russell fue el segundo más rápido en la primera sesión y el sexto en la segunda.

Russell marcó el mejor tiempo en la FP3, seguido por Antonelli y Hamilton, que registraron el segundo y tercer mejor tiempo, respectivamente.

Leclerc ocupa actualmente el cuarto puesto en el campeonato de pilotos con 75 puntos. Antonelli, de Mercedes, lidera con 156 puntos; Hamilton es segundo con 115 puntos y Russell es tercero con 106 puntos.