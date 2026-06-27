Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Austria

Steiner: Charles Leclerc está sometido a más presión que George Russell

Guenther Steiner cree que Charles Leclerc está sometido a más presión que George Russell para dar lo mejor de sí mismo en el Gran Premio de Austria.

Lydia Mee
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, cree que Charles Leclerc, de Ferrari, afronta el fin de semana del Gran Premio de Austria con más presión por obtener buenos resultados que el piloto de Mercedes, George Russell.

Durante su intervención en podcast "The Red Flags", Steiner ofreció su habitual y sincera valoración de la dinámica entre los pilotos de cara a la carrera en el Red Bull Ring.

Aunque recientemente la atención se ha centrado en la batalla dentro del equipo entre Russell y Kimi Antonelli en Mercedes y en la mejora del rendimiento de Lewis Hamilton en Ferrari, Steiner señaló a Leclerc como el que más presión tiene en Austria.

Cuando se le preguntó si Russell o Leclerc tenían más que demostrar en Austria, Steiner respondió: «Creo que ambos tienen mucho que demostrar. ¿Quién tiene más que demostrar? Creo que Charles, porque ahora ya ha conseguido lo que quería. George nunca se quejó del coche.

"Así que, en ese momento, Charles dijo: “Esto no funcionaba”. Cometió un error en Barcelona tras sus quejas en Montecarlo. Creo que tiene más que demostrar que George en Austria". 

Más de la F1 :

Tras sufrir un accidente durante el Gran Premio de Mónaco, Leclerc adoptó la misma configuración de frenos que su compañero de equipo para Barcelona. El piloto monegasco se vio entonces obligado a abandonar la carrera en España debido a un problema con la dirección asistida, mientras que Hamilton logró su primera victoria en un Gran Premio con la escudería de Maranello.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari; George Russell, Mercedes

Foto de: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

La primera jornada de entrenamientos en Austria estuvo dominada por la escudería de Brackley. Antonelli encabezó la tabla de tiempos tanto en la FP1 como en la FP2, y Russell fue el segundo más rápido en la primera sesión y el sexto en la segunda.

Russell marcó el mejor tiempo en la FP3, seguido por Antonelli y Hamilton, que registraron el segundo y tercer mejor tiempo, respectivamente.

Leclerc ocupa actualmente el cuarto puesto en el campeonato de pilotos con 75 puntos. Antonelli, de Mercedes, lidera con 156 puntos; Hamilton es segundo con 115 puntos y Russell es tercero con 106 puntos. 

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Paul Monaghan tiene todo acordado con Cadillac, pero aún no renunció a Red Bull
Artículo siguiente F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Austria de F1 2026

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee

Montoya insta a Mercedes a acelerar las mejoras para evitar caer ante Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Montoya insta a Mercedes a acelerar las mejoras para evitar caer ante Ferrari

La reacción a la foto de la cena de los pilotos de F1 en Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
La reacción a la foto de la cena de los pilotos de F1 en Austria

Mercedes recibe a la familia de Niki Lauda en el GP de Austria: "Un legado que sigue vivo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Mercedes recibe a la familia de Niki Lauda en el GP de Austria: "Un legado que sigue vivo"
Más de
Charles Leclerc

Ferrari: ¿cuántos caballos de potencia desarrolla el motor sin el ahora prohibido sistema FTM?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Ferrari: ¿cuántos caballos de potencia desarrolla el motor sin el ahora prohibido sistema FTM?

Leclerc resta importancia a la mejora ADUO de Ferrari en Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Leclerc resta importancia a la mejora ADUO de Ferrari en Austria

Piden a Leclerc imitar el enfoque de Lewis Hamilton para aprovechar el avance de Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Piden a Leclerc imitar el enfoque de Lewis Hamilton para aprovechar el avance de Ferrari
Más de
Mercedes

Verstappen no tiene lugar en Mercedes: Toto Wolff quiere seguir con Russell y Antonelli para 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Verstappen no tiene lugar en Mercedes: Toto Wolff quiere seguir con Russell y Antonelli para 2027

Russell califica de una "amenaza real" a McLaren para el GP de Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Russell califica de una "amenaza real" a McLaren para el GP de Austria

Antonelli domina el viernes en Austria, con Colapinto fuera del top 15 y más problemas para Checo Pérez

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Antonelli domina el viernes en Austria, con Colapinto fuera del top 15 y más problemas para Checo Pérez

Últimas noticias

Campeonato de MotoGP tras la sprint de Assen: Marco Bezzecchi frena la caída

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Países Bajos
Campeonato de MotoGP tras la sprint de Assen: Marco Bezzecchi frena la caída

F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Austria de F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Austria de F1 2026

Ernesto Rivera brilla en el Red Bull Ring con su primer triunfo en F3: "Se siente muy bien ganar"

FIA F3
F3 FIA F3
Spielberg
Ernesto Rivera brilla en el Red Bull Ring con su primer triunfo en F3: "Se siente muy bien ganar"

Fernández lidera el primer 1-2 de Trackhouse y las Aprilia oficiales decepcionan en la sprint de Assen

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Países Bajos
Fernández lidera el primer 1-2 de Trackhouse y las Aprilia oficiales decepcionan en la sprint de Assen