Steiner compara las críticas a Madring con Las Vegas y lanza una advertencia para 2027

El exjefe del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, ha advertido que los organizadores del Gran Premio de España en el circuito de Madrid deben modificar urgentemente el trazado de la pista para 2027.

La edición inaugural del Gran Premio de España en Madrid, celebrada en 2026, suscitó numerosas críticas por parte de pilotos, aficionados y expertos debido a una carrera monótona en la que prácticamente no hubo adelantamientos.

Aunque Kimi Antonelli logró su octava victoria de la temporada por delante de Max Verstappen y de Lando Norris —quien partía desde la pole position—, se hizo con el liderato gracias a la oportuna intervención de un coche de seguridad virtual, en lugar de ganar mediante un adelantamiento en pista.

En declaraciones al podcast The Red Flags, Steiner reconoció el fuerte rechazo que rodeó al evento, pero pidió paciencia para permitir que se realizaran los cambios necesarios.

"Pasó exactamente lo mismo en Las Vegas el primer año: 'Oh, ¿por qué ir a Las Vegas? Es una estupidez'. Al final se convirtió en algo muy bueno; hay cosas que funcionan de inmediato y otras que requieren ajustes", explicó el exjefe de equipo.

"Si el año que viene no se ha solucionado la situación en Madrid, lo consideraría un fracaso, ya que se trata de un contrato de diez años. Hay que arreglarlo. No puede haber un segundo año así".

A general view of the circuit Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Recuerdas Las Vegas el primer año, cuando se levantaban las tapas del alcantarillado. Estábamos allí a las 6 de la mañana pensando: 'Esto es un desastre, no saben lo que hacen'.

"Había negatividad entonces, pero ahora Las Vegas se ha convertido ya en una carrera casi icónica. Parece que lleva ahí toda la vida porque es genial".

La victoria de Antonelli en Madrid amplió su ventaja en la clasificación de pilotos a 81 puntos sobre su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, quien ocupa actualmente la segunda posición. El siete veces campeón Lewis Hamilton es tercero, a 101 puntos de Antonelli.

La 15.ª prueba de la temporada 2026, el Gran Premio de Azerbaiyán, se disputará del 24 al 26 de septiembre en el circuito urbano de Bakú.