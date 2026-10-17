Fórmula 1 GP de Singapur

Steiner critica a Lando Norris: "No fue una maniobra de campeón del mundo"

Guenther Steiner criticó a Lando Norris por su choque con su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, durante la carrera sprint del GP de Singapur

Lydia Mee

Publicado: 17 oct 2026, 17:12

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Lando Norris, McLaren

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

El exjefe del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, dice que el choque del campeón de 2025 Lando Norris con su compañero de equipo en McLaren durante la carrera sprint del Gran Premio de Singapur "no fue una maniobra de campeón del mundo".

Norris y Piastri se tocaron en la última vuelta de la carrera sprint. Cuando marchaban cuarto y quinto, Norris intentó una maniobra por el interior sobre su compañero de equipo, pero terminó tocando a Piastri y ambos hicieron un trompo.

Como resultado, Piastri quedó fuera de carrera, mientras que Norris logró continuar. El británico sumó un punto al terminar octavo.

"Realmente no deberías hacer esto. Esto no fue una maniobra de campeón del mundo", dijo Steiner durante una aparición en The Red Flags Podcast.

Steiner elogió la gestión de la situación por parte del jefe del equipo McLaren, Andrea Stella.

"Andrea en estas situaciones es muy bueno", agregó el exjefe de equipo. "Creo que lo hizo sentirse como un idiota. Le explicó que esto no puede pasar. No creo que Norris [se disculpara] por una razón política. [Norris] llegó a la conclusión de que [eso] que hizo fue en realidad bastante estúpido... No había necesidad, especialmente por la reacción posterior.

"Porque cuando chocas con tu compañero de equipo... puede pasar. Pero la reacción de él, porque ese no es Lando. Se dio cuenta de que estuvo un poco demasiado arrogante".

Aunque Norris inicialmente afirmó que "había un hueco grande, fui por él, tengo derecho a hacerlo", luego se disculpó por el incidente.

"No puedo intentar lo que hice, nunca debería haberlo intentado en primer lugar, incluso si la maniobra estaba disponible", dijo Norris a F1.com después del gran premio.

"Simplemente tengo que pensar más en el equipo al que represento que en mí mismo. Fue un error de mi parte, le fallé al equipo. También me disculpé con todos ellos y les debo una disculpa a todos, y lo haremos mejor la próxima vez".

Después de sumar solo un punto en la carrera sprint, Norris y Piastri anotaron 22 puntos en el gran premio tras terminar cuarto y quinto, respectivamente.

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Los compañeros de equipo de Max Verstappen en Portimao: ¿quiénes son Chris Lulham y Ben Barnicoat?

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Lydia Mee





Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 h



Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay





Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



16 d



Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari





Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



16 d



Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull

Más de

Lando Norris





"Extremadamente agotador": por qué Lando Norris está desesperado con el actual McLaren



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 d



"Extremadamente agotador": por qué Lando Norris está desesperado con el actual McLaren





McLaren admite que solo cambios profundos en 2027 podrán corregir el manejo del MCL41



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



4 d



McLaren admite que solo cambios profundos en 2027 podrán corregir el manejo del MCL41





Stella elogia a Lando Norris por su reacción al choque en la carrera sprint en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



5 d



Stella elogia a Lando Norris por su reacción al choque en la carrera sprint en Singapur

Más de

McLaren





McLaren oficializa el fichaje de Alex Lynn para el WEC 2027



WEC



WEC 2 d



McLaren oficializa el fichaje de Alex Lynn para el WEC 2027





Norris admite que debe una "disculpa" a todos en McLaren por el choque con Piastri en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



5 d



Norris admite que debe una "disculpa" a todos en McLaren por el choque con Piastri en Singapur





Qué tiene de tan "grave" para McLaren la colisión Norris-Piastri en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



6 d



Qué tiene de tan "grave" para McLaren la colisión Norris-Piastri en Singapur

Últimas noticias





EN VIVO: la carrera de Max Verstappen en el GT World en Portimao



GT World Challenge Europe Endurance



GTWE GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



1 h



EN VIVO: la carrera de Max Verstappen en el GT World en Portimao





Alpine completa más pruebas con Gabriele Mini en Paul Ricard



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 2 h



Alpine completa más pruebas con Gabriele Mini en Paul Ricard





WEC Barcelona: Genesis logra su primera pole por delante de Toyota



WEC



WEC WEC



Barcelona



2 h



WEC Barcelona: Genesis logra su primera pole por delante de Toyota





Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



2 h



Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete