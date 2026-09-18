Steiner critica con fuerza a Mohammed Ben Sulayem por su intención de ayudar a Alonso en la F1

El exjefe del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, ha criticado duramente las sugerencias del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, de que el organismo rector podría ayudar a Aston Martin a retener a Fernando Alonso en el campeonato.

En medio de una campaña 2026 hasta ahora terrible para la escudería de Silverstone, Ben Sulayem declaró antes del Gran Premio de España que no era "aceptable" que el bicampeón no fuera competitivo y ofreció ayudar a mejorar la situación del equipo para evitar que Alonso se retire.

"No hay manera de que podamos permitir que Fernando se vaya - Alonso, un gran campeón - que se vaya solo por las circunstancias", dijo Sulayem.

"Esa no es la manera de abandonar el escenario. Tiene que tener éxito y luego irse cuando quiera, no porque se haya visto obligado a irse por el rendimiento.

"Hablaré con él. Le dije, lo vi muy triste, y le dije: 'Fernando, lo entiendo, no es aceptable que vengas a tu propio país y ahora después de dos veces campeón del mundo…'

"Hicimos algo antes, en mayo, legalmente para el equipo en relación con el motor para avanzar y mejorar, y luego le dije: 'No voy a decirte qué vamos a hacer. Por favor, dime qué quieres porque tú eres el piloto y ven a decirme qué quieres que hagamos para mejorar estos resultados'."

Vale la pena señalar que un portavoz de la FIA dijo que los comentarios se referían al sistema de oportunidades adicionales de desarrollo y actualización (ADUO).

El español tiene contrato con Aston Martin hasta el final de esta temporada y en Madrid dijo que no esperaba definir su futuro en el corto plazo.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Durante una aparición en The Red Flags Podcast, Steiner reaccionó al mensaje de Ben Sulayem.

"Nadie merece estar ahí ni estar en ningún sitio. No solo en Fórmula 1. Tienes que trabajar para estar ahí. Tienes que querer estar ahí, pero no merecerlo", argumentó Steiner.

"¿Qué significa merecer? Nadie merece nada, en mi opinión, en un deporte; en la vida es algo diferente. Decir que Aston Martin tiene que resolver eso, es su problema. Eso no es problema de la federación."

Steiner señaló a algunos de los otros equipos que están teniendo dificultades en 2026. Cadillac, que se unió a la parrilla esta temporada como el 11.º equipo, aún no ha sumado ningún punto.

"Entonces, ¿qué debería decir Cadillac? Oh, merecemos estar mejor. Necesitamos algo de ayuda", continuó. "Necesitan mucha ayuda, por cierto, mucha más que Aston Martin, porque Aston Martin puede ayudarse a sí mismo y se ayudará a sí mismo."