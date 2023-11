Steiner defiende el pedido de revisión de Haas F1 y critica a la FIA

Steiner dice que el hecho de que los comisarios dijeran que la FIA hizo un "mal trabajo" sobre los límites de la pista en Austin fue en sí mismo una victoria.

Haas presentó la solicitud de derecho de revisión después de estudiar las imágenes de los coches en la curva 6 durante el GP de EE.UU. en el Circuito de las Américas, y entender que Sergio Pérez, Lance Stroll, Alex Albon y Logan Sargeant habían cometido múltiples infracciones durante la carrera.

El equipo recopiló pruebas de videos y fotográficas que creían que eran la información nueva y relevante que desencadenaría una revisión.

Los comisarios del GP de EE.UU. consideraron lo contrario, al tiempo que instaron a la FIA a encontrar una mejor solución para los límites de la pista, y en concreto para la curva 6 de Austin.

"No me arrepiento", dijo Steiner en la previa del Gran Premio de Las Vegas al ser preguntado por Motorsport.com sobre la fallida presentación. "Obviamente éramos conscientes de que sería difícil hacer que se mantuviera, pero al menos lo intentamos".

"Y lo que salió es que los comisarios dijeron que la FIA está haciendo un mal trabajo. Y creo que eso es lo que se hizo".

"No sacamos nada en claro, pero hay que intentarlo, en la vida hay que luchar. No puedes decir: 'Oh, no hago nada'".

Los comisarios también señalaron que Haas debería haber presentado una protesta inmediatamente después de la carrera de EE.UU. en lugar de esperar y hacer una solicitud de revisión, pero Steiner no estuvo de acuerdo con esa afirmación.

Guenther Steiner, director del equipo Haas F1 Team

"Lo que dijeron es que lo que debería haber hecho (la FIA) es asegurarse de que tenían una cámara de CCTV en la curva 6, así no tengo que protestar", dijo. "Vamos por ahí, eso es lo primero".

"Deberían asegurarse de que tienen los medios para implementar su propio reglamento, no yo sentado en casa, o Aston Martin comprobando lo que están haciendo. Ese no es el trabajo del equipo".

"Y en media hora no teníamos tiempo de revisar todo eso, porque no es nuestro trabajo".

"No somos el órgano de gobierno, somos un equipo de carreras. Pagamos a alguien para que haga este trabajo, la FIA".

Y añadió: "Además, una protesta cuesta mucho dinero, un derecho de revisión cuesta muy poco. También hay que ser inteligente".

"Quiero decir que merece la pena. Creo que vale la pena para toda la F1, no sólo para nosotros, porque todo el mundo estuvo de acuerdo, pero nadie hizo nada al respecto. Creo que estamos ayudando a desarrollar las reglas de la Fórmula 1".

Cuando se le preguntó si creía que el equipo había recibido una audiencia justa, Steiner dijo: "Una audiencia justa será que acepten el derecho de revisión y podamos revisarlo adecuadamente".

"Ellos no quisieron ir allí, por razones obvias. Y ya está, fin de la historia".

"Pero mientras avancemos y mejoremos para el futuro, eso ya es una victoria".

