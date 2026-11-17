Fórmula 1

Steiner duda de Hamilton y nombra al piloto que podría resolver la crisis de Ferrari

Michael Schumacher marcó el camino: Ferrari necesita un líder fuerte, pero Günther Steiner duda de que Lewis Hamilton pueda desempeñar ese papel

Stefan Ehlen

Publicado: 17 nov 2026, 14:55

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El veterano jefe del equipo Haas Günther Steiner tiene una idea clara de lo que Ferrari necesita para volver a ser campeón del mundo. En el podcast The Red Flags reveló cuál es, desde su punto de vista, el mayor punto débil actual del histórico equipo italiano.

Steiner cuestionó concretamente si Lewis Hamilton podría llevar a Ferrari a su próximo título mundial. Dijo: "Cuando pilotos fuertes han tomado el mando, lo han convertido en un éxito."

En el podcast se debate la tesis de que Michael Schumacher fue un piloto fuerte de ese tipo, porque asumió un papel de liderazgo dentro del equipo. Algunos de sus sucesores no lo habrían logrado.

Steiner dijo: "Fernando Alonso lo intentó. ¿Tuvo éxito? No. ¿Creén que Lewis es el indicado para lograrlo?"

Ralf Schumacher también duda de Hamilton

Ralf Schumacher respondería que no. El expiloto de Fórmula 1 dijo en el podcast de Sky "Backstage Boxengasse que Hamilton "nunca aprendió a liderar un equipo, ni con Toto Wolff [en Mercedes] ni con Ron Dennis [en McLaren]".

"De todos modos, esa nunca fue su tarea. Simplemente tenía que subirse al coche y conducir lo más rápido posible. Eso se nota, y también lo ha vuelto bastante egoísta", dijo Schumacher, quien últimamente ha criticado repetidamente a Hamilton por su actitud hacia Ferrari y su compañero de equipo Charles Leclerc.

Steiner ve a Max Verstappen como solución para Ferrari

Entonces, si no Hamilton, ¿quién podría desempeñar ese papel en Ferrari? Steiner señaló al tetracampeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen y dijo: "Ya saben cómo es Max. No pararía. Es implacable. Esa podría ser la solución."

Sin embargo, a corto plazo probablemente no saldrá nada de ello: Verstappen renovó anticipadamente su contrato con Red Bull recién en el verano de 2026, aunque ya estaba vinculado al equipo austro-británico hasta 2028. Ahora tiene contrato con Red Bull hasta finales de 2030 inclusive. Así que Ferrari tendría que esperar mucho a Verstappen, o conseguir una rescisión anticipada del contrato con Red Bull.

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