Fórmula 1 Las Vegas GP

Steiner espera que la junta de Ferrari reaccione tras el choque entre Hamilton y Leclerc

Charles Leclerc hizo trompear a Lewis Hamilton durante su lucha por el sexto puesto en el Gran Premio de Las Vegas

Lydia Mee

Publicado: 24 nov 2026, 13:40

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El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, cree que Ferrari hará cambios después de que Lewis Hamilton y Charles Leclerc volvieran a chocar en el Gran Premio de Las Vegas.

Leclerc hizo trompear a Hamilton mientras ambos luchaban por la sexta posición en las calles de Las Vegas, solo tres semanas después de otro choque en el Gran Premio de México. Leclerc fue penalizado y terminó 10.º, con Hamilton séptimo, y el director del equipo, Fred Vasseur, lo calificó de "completamente inaceptable".

"Claramente, es inaceptable. Primero, un poco el mismo mensaje que en México, porque hay que pensar en el equipo, en la gente que trabaja en Maranello, en todas las partes interesadas, los patrocinadores", dijo Vasseur a Sky Sports después de la carrera.

"Le pasamos el mensaje a Charles de que no adelantara, porque en este tipo de carrera, como decías antes, tienes que adelantar a los coches que van delante de ti o te adelantan los demás. Significa que tienes que hacer tu carrera.

"Y Charles, claramente es un error que está penalizando mucho al equipo. Y hoy es completamente inaceptable. Honestamente, estoy más que molesto porque ese mensaje quedó claro después de México."

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Al comentar el choque en The Red Flags Podcast, Steiner dijo: "Algo cambiará". Admitió que no sabía el momento, y añadió: "¿Te imaginas en la sala de juntas de Ferrari después de lo de ayer?"

Steiner argumentó que la responsabilidad de resolver la situación no recae únicamente en el jefe del equipo.

"Ya lo dije unas cuantas veces, no depende solo de Fred. Hay un gran grupo de responsables de tomar decisiones", dijo Steiner.

"Esto no se discute solo entre los dos pilotos y Fred. Esto se discute en la sala de juntas. Todo el mundo tendrá una opinión sobre cómo debería abordarse.

"En la sala de juntas, las personas que realmente pueden decidir tendrán opiniones diferentes y, por lo tanto, no habrá conclusión."

A falta de dos rondas para el final de la temporada, Ferrari ocupa el segundo puesto en el campeonato de constructores con 517 puntos. Red Bull es tercero con 440 puntos y McLaren cuarto con 431 puntos. Mercedes se adjudicó el título en el Gran Premio de Brasil.

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