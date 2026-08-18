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Fórmula 1 GP de Países Bajos

Steiner habla abiertamente sobre la ruptura de su relación con Gene Haas: "él está contento sin mí"

Guenther Steiner ha revelado que ahora "no mantiene ninguna relación" con Gene Haas, propietario de la escudería Haas.

Lydia Mee
Publicado:
Gene Haas, propietario y fundador de Haas F1, Guenther Steiner, director del equipo Haas F1, en la parrilla

Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, on the grid

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, ha arrojado nueva luz sobre su relación con el propietario del equipo, Gene Haas, tras su salida de la escudería, y ha confirmado que actualmente "no mantiene ninguna relación" con su antiguo jefe.

Steiner se despidió de la escudería estadounidense al final de la temporada 2023, tras no renovársele el contrato. Fue sustituido por Ayao Komatsu, quien ha ocupado el cargo desde entonces. 

Durante una entrevista en el High Performance , el italoamericano habló del deterioro gradual de su relación con Haas.

"Al principio, estábamos de acuerdo en la mayoría de las cosas. Creo que empezó a deteriorarse después de 2020, tras la crisis de la COVID, cuando el equipo tuvo dificultades para recuperarse", explicó Steiner.

"Simplemente empezamos a hablar menos, pero no había nada malo en ello. Teníamos desacuerdos constantemente, pero siempre encontrábamos una solución, como ocurre en cualquier relación. Sin embargo, al cabo de un tiempo, ya apenas hablábamos".

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team and Romain Grosjean, Haas F1 Team

Kevin Magnussen, del equipo Haas F1; Gene Haas, propietario y fundador del equipo Haas F1; Günther Steiner, director del equipo Haas F1, y Romain Grosjean, del equipo Haas F1

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Cuando se le preguntó por su relación con las personas que siguen trabajando en el paddock, Steiner añadió: "Oh, bueno, con la mayoría de la gente tengo una relación muy buena. Diría que no con Gene Haas.

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"Pero no es una mala [relación], simplemente no tenemos ninguna relación, eso es todo. Y me parece bien. Aclaramos nuestras cosas y ya está. Yo sigo adelante. Él puede seguir adelante. Estoy bastante contento de seguir adelante sin él. Y él está bastante contento sin mí".

A pesar del abrupto final de su etapa en el equipo, Steiner aceptó que Haas tenía todo el derecho a llevar al equipo por un camino diferente.

"Al fin y al cabo, hay que ser respetuoso con el tipo al que todo le pertenece", añadió. "Él es quien pone el dinero. Hay un dicho que dice: “quien paga, manda”, y hay que aceptarlo; en ese caso, no puedes hacer nada. Pero yo también puedo decidir por mí mismo en lo que respecta a mi carrera".

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