Steiner: Lewis Hamilton puede ganar su octavo título, pero Ferrari debe tomar una decisión

El exdirector del equipo Haas, Guenther Steiner, cree que Lewis Hamilton tiene una oportunidad real, aunque pequeña, de conseguir en 2026 su octavo título de Fórmula 1, lo que supondría un récord, pero insiste en que Ferrari debe apoyar al británico con todas sus fuerzas para que eso sea posible.

En declaraciones a el podcast "The Red Flags", Steiner sugirió que el director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, pronto tendrá que aplicar órdenes de equipo estrictas para favorecer a Hamilton frente a su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Hamilton ha tenido en gran medida la ventaja sobre el piloto monegasco esta temporada, lo que le convierte en el aspirante más probable de la escudería de Maranello al título frente al actual líder del campeonato, Kimi Antonelli.

"Tienen que darse dos cosas para que Lewis gane el campeonato, el octavo, y creo que sería un gran momento para el deporte que alguien ganara ocho campeonatos. Kimi tiene que cometer algunos errores. Si Kimi no comete errores, será muy difícil de conseguir, pero Kimi es joven y Mercedes tiene a veces problemas con el coche, problemas mecánicos.

"En algún momento, Ferrari tendrá que poner todo su empeño en apoyar a Lewis si de verdad se toma en serio ganar el título, ya que está por delante de Charles, así que debería recibir todo el apoyo", explicó Steiner.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

"Creo que Fred hará eso y dirá: “Oye, chicos, tenemos que apostar por uno de los pilotos y no intentar aplicar aquí las reglas de la papaya”. También necesitan la ayuda de Kimi y de Mercedes. De lo contrario, será muy difícil".

Cuando se le preguntó directamente si cree que Hamilton puede conseguir su octavo título esta temporada, el exjefe de equipo respondió: "Creo que hay una pequeña posibilidad de que eso ocurra, sí. Para mí, lo más importante es hasta qué punto Kimi y Mercedes tendrán dificultades en la segunda mitad de la temporada".

Antonelli cuenta actualmente con una ventaja de 59 puntos sobre su compañero de equipo George Russell y Hamilton, que están empatados a puntos.