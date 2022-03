Steiner: Magnussen fue el único piloto con el que hablamos

Cargar reproductor de audio

Aunque el equipo también tenía al piloto reserva Pietro Fittipaldi en espera, Steiner y el propietario de la escudería, Gene Haas, no buscaron fuera después de decidir desde el principio que querían apuntar a Magnussen, que condujo para el equipo durante cuatro temporadas desde 2017 hasta 2020.

Steiner llamó a Magnussen la semana pasada, y el danés aceptó inmediatamente regresar. Luego tuvo que negociar él mismo para salir de sus acuerdos con Ganassi y Peugeot antes de firmar formalmente un contrato con Haas el miércoles.

"Cuando pasó lo que pasó, nos separamos de Nikita, estuve discutiendo con Gene a quién poner en el coche, quién está disponible", dijo Steiner. "La misma historia de siempre, altibajos, e izquierdas y derechas".

"Salió el nombre de Kevin, y Gene dijo: '¿Crees que Kevin volvería?'. Y yo dije 'No tengo ni idea, no lo sé, pero puedo llamarlo'. Y lo llamé, y me dijo: 'Sí, estoy interesado'".

Steiner dice que fue fácil cerrar un acuerdo de varios años con su antiguo piloto.

"Creo que conoces bastante bien a una persona después de cuatro años que trabajas con ella, y ni siquiera tuvimos que discutirlo".

"Dijimos: 'Vamos a hacer esto', fue en ambos sentidos 'Sí, vamos a hacer esto'. Y eso fue todo. Fue bastante simple".

"No hubo negociación ni nada. Es como si yo supiera lo que él quiere, yo sé lo que nosotros queremos, y es lo mismo. Estamos aquí para mejorar de nuevo, y necesitamos que nos ayude a hacerlo, como hizo la última vez".

Guenther Steiner, jefe del equipo Haas. Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Steiner tuvo confianza en que Magnussen sería capaz de resolver cualquier problema contractual con Ganassi y Peugeot.

"Nunca pensé que saldría mal", dijo. "Siempre he trabajado en ello activamente. No hablé con nadie más, con ningún otro piloto, sólo confiaba en que se produciría. Obviamente, luego hubo algunas dificultades".

"Pero cuando haces cualquier acuerdo a este nivel sabes que será difícil, especialmente si estamos involucrados, ¡todo es más difícil!"

"Pero entonces sigues trabajando en ello y resuelves las dificultades, y encuentras soluciones. Una vez que nos decidimos, no diría que todo fue fácil, hubo algunos obstáculos en el camino. Pero acabamos de quitarlos de en medio, los obstáculos".

Steiner insiste en que apostar por la experiencia de Magnussen era una mejor opción para el equipo que llevar a un novato, habiendo tenido dos debutantes en 2021.

"Siempre te fijas en lo que ha funcionado, y en la posición en la que nos encontrábamos, era como, ¿cómo podemos hacer avanzar al equipo de la forma más rápida y con el menor riesgo? Y ese era Kevin, porque lo conocemos, ha trabajado con nosotros".

"Tomando otro novato, nos enfrentaríamos de nuevo al mismo problema, o a la misma cuestión, no sabríamos dónde estamos, porque no tenemos ninguna referencia. Tal vez en el fondo de tu cabeza piensas, vamos a ir por la ruta segura, y eso es lo que hicimos".

"Pero aún así, no es mega seguro. Es como hacer algo que sabemos que funciona, y si tienes la oportunidad de cambiarlo. Y eso es lo que hicimos".