Tras una catastrófica temporada 2023, en la que Haas terminó último en la tabla de constructores, al propietario del equipo estadounidense, Gene Haas, se le acabó la paciencia con la falta de progreso y decidió no renovar el contrato de Steiner.

Ayao Komatsu, al puesto de director del equipo, y En su lugar, Haas ascendió al antiguo director de ingeniería de pista,, al puesto de director del equipo, y Steiner regresó al paddock en el inicio de la temporada en Bahréin como comentarista de televisión

En el estreno de una columna para F1.com , Steiner afirma que después de haber tenido más tiempo para reflexionar, ahora reconoce que debería haber dejado Haas antes.

"La vida ha ido bien desde que dejé Haas antes de esta temporada", escribió. "Estas últimas semanas son la primera vez que me desconecto de la F1 desde hace una década. Este tiempo ha sido bueno para mí".

"Cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que me quedé demasiado tiempo en Haas".

"Cuando te alejas, te aclaras y ves lo que tienes que hacer. Mientras estás allí, lo niegas, crees que puedes hacerlo pero no puedes".

Günther Steiner Fotografía de: Andreas Beil

Steiner explicó que la rutina de luchar por posiciones menores en los puntos, sin estar en la lucha por los podios, estaba empezando a agotar su entusiasmo.

Haas irrumpió en escena en 2016 con un sexto puesto para Romain Grosjean en Australia y un quinto en Baréin en sus dos primeros grandes premios, pero en los años posteriores nunca logró terminar más arriba de un solitario cuarto puesto para el francés en el Gran Premio de Austria de 2018.

"Con lo que teníamos, aún podías luchar por ser séptimo, octavo o noveno... pero no podías luchar por podios sin las mismas armas que los demás", añadió.

"Hacer eso a largo plazo no es lo que quiero hacer en la vida. No quiero volver a ser séptimo. Ya lo he hecho. Quiero ser capaz de luchar, de pelear en cabeza".

"Cuando Toto Wolff empezó con Mercedes , el equipo no estaba en lo más alto. Sí, tenían la ventaja del motor al principio, pero lo preparó todo bien para tener éxito a medio plazo, y ganaron ocho campeonatos de constructores".

"Con Red Bull pasa lo mismo. ¿Cuánto tardaron en conseguirlo? Cada año mejoraban. Necesitas paciencia y planificación a largo plazo".

Steiner no descartó regresar a un papel activo en el futuro si se dan las circunstancias adecuadas, declarando: "Volvería a la F1 en el futuro, pero tiene que ser el proyecto adecuado, bien hecho".

