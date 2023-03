Steiner no se retracta de las explosivas críticas contra Schumacher

Cargar reproductor de audio

La lucha de Mick Schumacher con Haas durante 2022 recibió su propio episodio en la quinta temporada de la popular serie Drive to Survive, centrándose en los frecuentes problemas del alemán en la primera mitad de la temporada y su falta de ritmo en comparación con su experimentado compañero de equipo Kevin Magnussen.

El programa se centró especialmente en el accidente de Schumacher en la sesión de clasificación de Arabia Saudí y en su vuelco durante el Gran Premio de Mónaco, antes de tratar sus problemas de confianza en Bakú, donde estuvo muy lejos de la cabeza.

Las costosas maniobras de Schumacher provocaron la ira del jefe del equipo, Steiner, que criticó sin rodeos a su piloto en conversaciones con Magnussen y el propietario Gene Haas, que fueron grabadas por Netflix e incluidas en el programa.

También muestra a Steiner y Magnussen discutiendo sobre un posible sustituto para 2023.

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre las consecuencias del episodio de Schumacher, Steiner dijo que "no estaba avergonzado" por su representación, reconociendo que Drive to Survive fue fuertemente editado para mostrar sólo las partes más explosivas.

"No lo vi, pero hice los comentarios, así que recuerdo algunas de las cosas que digo", respondió Steiner.

"Creo que no han mostrado todo lo que dije, porque en el calor del momento, a veces digo cosas... y obviamente Drive to Survive muestra lo peor, los momentos más picantes. Así que, obviamente, eso es lo que el programa tiene que hacer.

"Lo que se dijo, se dijo, no puedo retractarme. Se decidió sacarlo porque no tienes nada que ocultar. No me avergüenzo de ello".

Gunther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

La narrativa de Drive to Survive termina con el arco de redención de Schumacher anotando puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña de julio, pero luego ignora la segunda mitad de la temporada, ya que el contrato de Schumacher finalmente no se renueva para 2023. En su lugar, Haas reclutó al veterano Nico Hulkenberg para que fuera el compañero de Magnussen.

Steiner dice que no se arrepiente de cómo le retrata Netflix, porque está centrado en su papel de director de equipo y no le interesa actuar.

"Ponte en mi lugar, lo mejor tal vez sería no hacer nada", añadió. "¿Pero eso es bueno? No. Así que, de nuevo, no te involucras con tu propia actuación, porque no soy un actor. No es actuar.

"Hice mi trabajo y creo que juzgo mi trabajo por lo que conseguimos en el circuito, no por si Netflix se ve bien o mal. Eso no me importa".