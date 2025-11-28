La batalla por el campeonato de pilotos de Fórmula 1 ha tomado un giro más intenso tras el doble golpe que significó para McLaren la descalificación de sus dos autos en Las Vegas, un resultado que dejó a Lando Norris con solo 24 puntos de ventaja sobre Max Verstappen y Oscar Piastri.

En medio de ese escenario, uno de los personajes más directos del paddock, Guenther Steiner, ahora en su fase de comentarista, lanzó un mensaje contundente: es momento de que el equipo respalde plenamente a Lando Norris si realmente quiere salir campeón.

Norris llega a las últimas dos fechas al frente del campeonato con 24 puntos de ventaja, pero la presión no afloja. Oscar Piastri y Max Verstappen están empatados detrás de él, y el avance constante del piloto de Red Bull es una amenaza que, según Steiner, McLaren no puede seguir ignorando, especialmente con 58 puntos en juego en estos momentos con la carrera sprint en Qatar.

A lo largo de la temporada, McLaren se ha mantenido firme en su filosofía de igualdad interna. La idea de dejar que sus pilotos compitan sin órdenes ha sido una marca del equipo, incluso cuando esa postura ha sido cuestionada. Pero para Steiner, la situación actual exige pragmatismo. Como dijo en The Red Flags Podcast, “Deben apoyarlo. De lo contrario, no tiene oportunidad. Si Oscar le roba un punto a Lando, eso sería… wow.”

Lando Norris, McLaren Photo by: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

El exdirector de Haas fue más allá, planteando un escenario que para él sería incomprensible: “Si Oscar va liderando la carrera, Lando es segundo, y no dejan pasar a Lando, estaría en shock.” Y reforzó la idea con una metáfora tan gráfica como fiel a su estilo advirtiendo que no se le pueden dar oportunidades a Verstappen: “¿Quieres ser devorado por el animal o intentas ayudar a uno de tus pilotos?”

Steiner también criticó la insistencia de McLaren en mantener su política actual, rematando con: “¿Qué tan tercos pueden ser?” Una frase que refleja su frustración por lo que considera una falta de visión estratégica en un momento decisivo.

Además, analizó lo ocurrido en la largada de Las Vegas, donde Norris perdió la posición pese a arrancar desde la pole. Para Steiner, el responsable indirecto fue Verstappen: “Engañó a Lando para que cometiera un error en la salida.” Según explicó, el neerlandés sabía que no podía ganarle en reacción, así que lo forzó psicológicamente a una frenada tardía. “Básicamente lo engañó para que cometiera un error y Lando fue por ello.”

Con un título en juego y la presión al máximo, el dilema de McLaren está claro: mantenerse fiel a su filosofía o respaldar al piloto que hoy tiene la mayor probabilidad matemática de coronarse campeón.