Steiner pide una "solución" en la relación F1 y FIA

Este año se han producido desacuerdos regulares entre el órgano de gobierno de la FIA y la propia Fórmula 1. Durante mucho tiempo, la incorporación de un undécimo equipo a la parrilla fue un punto de discusión.

Por ejemplo, la FIA estuvo totalmente abierta a la llegada del estadounidense Andretti, mientras que los propios equipos de F1 se mostraron en contra ante un nuevo equipo, ya que supondría un recorte en los premios en metálico que reciben.

El drama posterior a la temporada también lo causó la declaración de la FIA, que indicaba que investigaría posibles conflictos de intereses en los que estuvieran implicados el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, y su esposa Susie Wolff. Los equipos de F1 reaccionaron al unísono, respaldando a Wolff, y la FIA tuvo que retirar su investigación al cabo de dos días.

Según el jefe del equipo Haas F1, Guenther Steiner, se necesita una solución después de este mal año para las relaciones entre la FIA y la FOM.

"Es muy importante para el deporte llegar a una solución", dijo en conversación con Sky Sports.

"Como hemos visto, en términos de nuestros deseos, los equipos están en la misma página. La Fórmula 1 como negocio y deporte está en buena forma, también en términos de público. No necesitamos una distracción de eso. Así que depende más de la FIA y la FOM resolverlo".

A continuación, señaló las declaraciones que los equipos de F1 compartieron en masa tras el comunicado de la FIA sobre Wolff.

"Compartimos una declaración porque era la verdad. No teníamos ningún problema con ello, con lo que se había dicho".

Undécimo equipo

Como se ha mencionado, el caso Andretti también fue motivo de desacuerdo entre la FIA y la FOM. De hecho, fue el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, quien abrió el proceso de solicitud para que los interesados se unieran a la Fórmula 1.

Según él, esto estaba bien dentro de las normas, ya que se permite un máximo de 12 equipos en la F1. Varios equipos habían presentado solicitudes a la FIA, pero sólo Andretti recibió luz verde tras ser aprobado. Sin embargo, esa decisión sobre un nuevo equipo debe consultarse con la Fórmula 1.

El propio Steiner no se mostró a favor de un undécimo equipo este año. En particular, puso en duda el valor añadido y temió que el premio en metálico se redujera considerablemente como consecuencia de esa entrada.

"No estoy familiarizado con los detalles exactos y no sé qué está pasando exactamente", declaró Steiner. "Y sigo diciéndolo. Hace semanas o meses que no sé nada de Andretti. Estoy esperando el próximo movimiento de la FOM. No hemos oído nada al respecto. Ellos están manejando esto. Tengo que confiar en que la FOM lo llevará a cabo, o no. Hagan lo que hagan".

