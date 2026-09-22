Verstappen no logrará ninguna victoria en la temporada 2026 de F1, predice Steiner
Guenther Steiner ha pronosticado que Max Verstappen terminará la temporada 2026 de Formula 1 sin una victoria.
El exjefe del equipo Haas de Fórmula 1 Guenther Steiner cree que el tetracampeón Max Verstappen no logrará ganar ni un solo gran premio durante la temporada 2026 de F1, argumentando que el paquete de Red Bull no es lo suficientemente competitivo.
Verstappen ocupa actualmente el sexto puesto en la clasificación con 145 puntos, 147 puntos por detrás del líder del campeonato, Kimi Antonelli. Los mejores resultados del neerlandés en lo que va de año han sido segundos puestos en los Grandes Premios de Austria, Hungría y España.
Hablando en The Red Flags Podcast tras el Gran Premio de España, a Steiner le preguntaron durante la sección 'Gas or Brake' del programa si Verstappen terminaría la temporada 2026 sin una victoria.
"Gas, no lo hará. Mercedes y McLaren son demasiado fuertes, y es simplemente el coche," explicó el exjefe del equipo Haas. "No es lo suficientemente bueno. Será Super Max, estará en el podio, pero creo que ese es el límite. Ese es el límite de ese coche."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
En Madrid, Verstappen sacó provecho cuando el poleman Norris perdió el liderato debido a un coche de seguridad virtual en un mal momento y una parada en boxes lenta. Con oportunidades de adelantamiento casi inexistentes en el nuevo circuito, Verstappen mantuvo la posición en pista por delante de Norris para terminar segundo.
Al hablar con Sky Sports después de la carrera, Verstappen comentó su desventaja de ritmo respecto a McLaren y Mercedes.
"Basta con mirar los tiempos por vuelta, todavía estamos bastante por detrás," dijo. "Es una mezcla de muchas cosas, seguro que quizá un poco de despliegue, pero también el coche en sí, en el que todavía tenemos que mejorar, porque cuando Lando estaba detrás de mí iba volando. Era mucho más rápido, pero simplemente por la naturaleza de la pista no pudo pasar."
La 15ª ronda de la temporada 2026, el Gran Premio de Azerbaiyán, está programada para el 24-26 de septiembre en el Baku City Circuit.
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