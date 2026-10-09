Steiner revela la clave del éxito de Mekies en Red Bull F1

El exjefe del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, ha elogiado al jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, por su liderazgo sereno, atribuyéndole la recuperación de la escudería de Milton Keynes tras la salida de Christian Horner.

Mekies sustituyó a Horner en el cargo de CEO y jefe de equipo de Red Bull Racing en julio de 2025. La salida del británico fue una de las muchas bajas de personal clave del equipo en los últimos años, incluidas las de Adrian Newey, Helmut Marko y Jonathan Wheatley.

Mekies no solo tenía la tarea de estabilizar al equipo tras numerosas salidas, sino que también lo gestionó durante la introducción de sus nuevas unidades de potencia desarrolladas por Red Bull Powertrains en colaboración con Ford, junto con los cambios reglamentarios de 2026. Actualmente ocupa el cuarto puesto en el campeonato de constructores.

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El Gran Premio de Baréin en Malasia se convirtió en un momento decisivo para el equipo después de que el tetracampeón Max Verstappen lograra su primera victoria de la temporada y la primera victoria para el proyecto Red Bull Powertrains.

Hablando en The Red Flags Podcast tras la carrera en el Sepang International Circuit, Steiner aplaudió a Mekies por ignorar cualquier ruido externo y estabilizar al equipo.

"Heredó un equipo un poco fuera de control", dijo Steiner. "El bueno de Laurent simplemente lo solucionó, siempre amable, siempre con una sonrisa, siempre educado.

"Nunca perdió los papeles cuando Max Verstappen gritó: 'Esto no es aceptable'. Simplemente siguió trabajando. Algunas personas se fueron, alguien dijo: 'Este equipo no va a ninguna parte', todo eso. ¿Y sabes qué? Lo volvió a encarrilar.

"Pensando en lo que hizo Laurent, nadie se dio cuenta. Todo el mundo solo criticaba: 'Oh, Christian se ha ido...' No, él llegó, sin ego de por medio, simplemente hizo un trabajo sólido y bueno. Ganaron una carrera de forma bastante dominante, así que mérito para él".

Cuando se le preguntó qué es lo que aporta Mekies que resulta tan importante para el equipo, Steiner añadió: "Es su experiencia, porque ha trabajado en todas partes, y su capacidad para mantener la calma. Nunca sobrerreacciona, siempre encuentra una forma de abordar un problema si lo hay, y simplemente bloquea el ruido de fuera, lo cual es un arte en sí mismo porque te toca las narices.

"Con los años, Laurent simplemente aprendió: 'Hago lo mejor que puedo. No dejo que me moleste el ruido de fuera. Simplemente hago mi trabajo y, si funciona, bien; si no funciona, ya veremos qué pasa entonces'.

"Puede recurrir a mucha experiencia, ha desempeñado muchos trabajos en su vida en la F1".

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