El exdirector del equipo Haas, Guenther Steiner, cree que Aston Martin necesitará un auténtico "milagro" para que sus próximas mejoras le permitan situarse en los primeros puestos de la parrilla.

Steiner sugirió que el escenario más realista para la escudería de Silverstone, que compite en la categoría es simplemente alcanzar a Williams.

Durante su intervención en el podcast "The Red Flags" antes del Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, el italiano ofreció una valoración brutalmente honesta y sin concesiones sobre los problemas de rendimiento de Aston Martin.

Mientras el equipo propiedad de Lawrence Stroll se prepara para presentar un paquete de mejoras muy esperado en el próximo Gran Premio de Hungría, Steiner restó importancia al impacto potencial de las nuevas piezas. Cuando se le preguntó qué éxito podrían tener las actualizaciones y cuál es el techo máximo al que puede llegar el equipo, Steiner no se anduvo con rodeos.

"Creo que lo máximo que pueden hacer es alcanzar a Williams, pero es un gran paso. Eso supone medio paso hasta los líderes. Creo que cualquier cosa por encima de eso sería casi un milagro".

"Si piensas que están a unos dos segundos y medio de los líderes, ¿en cuántos meses podrían recuperar esos dos segundos y medio? Han tenido cuatro meses para diseñar y fabricar estas piezas. Si lo consiguen, con la próxima actualización se proclamarán campeones del mundo", añadió el exdirectivo de Haas.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Las expectativas eran altas para Aston Martin de cara a la temporada 2026, con su nueva colaboración con Honda en materia de unidades de potencia y su primer monoplaza diseñado bajo la dirección de Adrian Newey. Sin embargo, esas expectativas no se correspondieron con la realidad de la situación del equipo británico.

Tras las primeras nueve pruebas de la temporada, Aston Martin ocupa el décimo puesto en el campeonato de constructores con solo un punto, por delante únicamente de Cadillac, undécimo con cero puntos.

El bicampeón Fernando Alonso sumó el único punto de Aston Martin al terminar décimo en el Gran Premio de Mónaco, pero también ha sufrido cuatro abandonos en los Grandes Premios disputados hasta la fecha. Su compañero de equipo, Lance Stroll, ha abandonado en cinco Grandes Premios y no se clasificó en el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada.