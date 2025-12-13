Steiner: Verstappen no perdió el campeonato en Barcelona, pero aprendió una lección
Günther Steiner cree que el discutido momento de Max Verstappen con George Russell en Barcelona le convirtió en un piloto aún mejor.
Max Verstappen se enzarzó en una pelea con George Russell en los últimos compases del Gran Premio de España de la pasada temporada de F1. Tras la reanudación, Russell entró en contacto con el holandés, provocando que este último acabara en el carril de salida de la curva 1. Verstappen volvió a entrar en pista por delante del piloto de Mercedes. Red Bull le indicó que devolviera la posición a Russell para evitar una penalización, algo con lo que Verstappen -con razón, según se vio después al ser cuestionado por la FIA- no estuvo de acuerdo. Unas curvas más tarde, Verstappen pareció dejar pasar a Russell de todos modos, pero primero se estrelló contra el lateral del Mercedes antes de dejar pasar al británico.
Esa acción le valió a Verstappen una penalización de 10 segundos, lo que le hizo caer de la quinta a la décima posición. Una costosa pérdida de puntos, sobre todo porque al final quedó a sólo dos puntos de su quinto título mundial consecutivo en la batalla por el título con Lando Norris. Sin embargo, Günther Steiner no cree que se pueda contar así. "Sí, le costó puntos en su momento, pero ese premio fue una inversión. Si hubiera seguido adelante con ello... Creo que se dio cuenta y reaccionó ante eso, porque se dio cuenta: no debería haber hecho esto", dice el ex jefe del equipo Haas F1 en The Red Flags Podcast. "Y, por supuesto, en retrospectiva puedes decir: 'si esto no hubiera pasado...'. Pero si esto no hubiera pasado, ¿podría haber pasado otra cosa? Nunca lo sabremos".
"Creo que ese momento le hizo darse cuenta de que ya no puede hacer este tipo de cosas, porque pierde demasiados puntos al hacerlo", explicó Steiner. "Así que lo veo como un momento de aprendizaje. Se aprende cometiendo errores. Aprender es cometer errores. Creo que eso le hizo mejorar, porque después no volvió a hacer ninguna estupidez. Creo que aprendió de ello y eso le ayudó a seguir adelante. Así que creo que se ha vuelto más maduro".
A principios de otoño, Verstappen calificó el incidente con Russell en Barcelona como "la única crítica" de su temporada. "Eso estuvo mal y, por supuesto, aprendes de ello", dijo el limburgués en Viaplay. Steiner concluye que, por tanto, la competición debería desconfiar aún más de Verstappen: "Ahora es incluso mejor Max Verstappen de lo que era en Barcelona este año. Da miedo pensarlo. Y tal vez, si consigue controlar aún mejor su temperamento, se volverá aún más imparable y aún más despiadado", advierte el italiano. "Un Max Verstappen aún más despiadado es francamente aterrador".
