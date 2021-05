Steiner: Wolff buscó "un poco de publicidad" con el mensaje a la FIA

Durante el Gran Premio de España del pasado fin de semana, se escuchó a Wolff, jefe de la escudería Mercedes, pedir banderas azules a Masi cuando Lewis Hamilton se acercó al piloto de Haas Nikita Mazepin poco antes de hacer su primera parada en boxes.

La queja se emitió en la transmisión mundial de TV de la F1, siendo la primera vez que se emite un mensaje a control de carrera de uno de los equipos.

Se produjo mientras Hamilton buscaba minimizar el tiempo perdido con Max Verstappen al extender su primer stint. En el final el siete veces campeón ganó la carrera para Mercedes con una estrategia de dos paradas, adelantando al de Red Bull en las últimas vueltas.

Pero el jefe de Haas F1, Steiner, dijo después que no vio ningún problema en la forma en que Mazepin manejó las banderas azules en la carrera y cree que Wolff quería obtener algo de publicidad con su mensaje.

"No escuché el mensaje, sólo me dijeron en la reunión posterior que Toto dijo algo", dijo Steiner.

"Pero no sé exactamente por qué y para qué lo dijo. Así que no puedo comentar nada, porque no conozco las circunstancias, pero creo que Nikita ha hecho un buen trabajo hoy para hacerse a un lado".

"Tal vez Toto siendo Toto, sólo quería asegurarse de que está aquí (mostrando) quién está al mando aquí, y que todo el mundo debe moverse cuando él viene, ¿sabes?"

"Se puso a sí mismo (en la radio) y no dejó que sus chicos hicieran el trabajo. Quería un poco de publicidad, supongo".

La emisión del mensaje con un nuevo gráfico de radio "FIA/Mercedes" fue bien recibida por los aficionados que lo vieron.

Masi reveló que se trataba de una nueva medida que se había discutido con los equipos el año pasado, y que está previsto que se convierta en una parte más habitual de lo que se transmite por TV.

"Una de las innovaciones que la FIA ha trabajado junto con la F1, y de hecho surgió a través de una discusión en una reunión de la Comisión de la F1 el año pasado, es que se pudieran escuchar como parte de la transmisión las comunicaciones entre la FIA y los equipos", comentó Masi.

"Es una parte regular de lo que hacemos operativamente. Y desde esa perspectiva, ayer fue la primera vez que se implementó".

"El Grupo de la F1, a través de sus transmisiones, ha estado haciendo algunas pruebas detrás de escena, para ver cómo se sale".

"Todos los equipos fueron avisados y este fin de semana es la primera vez que se emite en directo".

