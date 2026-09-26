Andrea Stella cree que a Colapinto le faltó “sentido común” en el accidente que causó en Bakú

Andrea Stella deslizó que a Franco Colapinto le faltó "sentido común" en la maniobra que provocó un accidente múltiple en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

El piloto de Alpine falló al momento de frenar en la primera curva del circuito urbano de Bakú en el reinicio que siguió a un período de coche de seguridad, y su diferencia de velocidad lo llevó a chocar contra su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien a su vez impactó contra Lando Norris, de McLaren.

Colapinto recibió una sanción de diez segundos por parte de los comisarios deportivos, que, como no pudo cumplir durante la carrera porque tuvo que abandonar —al igual que Gasly y Norris—, se convirtió en una sanción de cinco posiciones para el próximo Gran Premio.

Norris se mostró muy molesto con lo sucedido y reclamó que Colapinto debía recibir una carrera de suspensión por el accidente, algo que George Russell y Max Verstappen calificaron como "demasiado severo".

Stella fue consultado durante su encuentro con los medios, entre ellos Motorsport.com, sobre su opinión acerca de lo ocurrido y las declaraciones de Norris.

"Bueno, miren, es un asunto complejo. Supongo que esto está siendo revisado por los comisarios prácticamente mientras hablamos, y estoy seguro de que Flavio (Briatore) también lo revisará. No estoy seguro de cuál de los dos será más severo con quien haya causado el problema", dijo Stella, antes de que se conociera la resolución de los comisarios de la FIA.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Para el italiano, Colapinto tenía suficiente material de carreras anteriores de Fórmula 1 en Bakú como para comprender lo que podía suceder con su maniobra.

"Creo que, independientemente del efecto disuasorio que pueda tener la penalización, cuando conduces un Fórmula 1 y te estás acercando a la curva 1 en Bakú, y has visto tantos videos del pasado, simplemente deberías sacar provecho de esa experiencia que se supone que debes tener como piloto de Fórmula 1".

"Porque en este caso hay consecuencias, que estoy seguro de que son una lástima para Alpine, para ambos pilotos, y hay una penalización para otros pilotos. Así que creo que, definitivamente, la penalización debería tener en cuenta que hay algunos circuitos en los que hay que tener una prudencia adicional".

"Y hay todo un historial de problemas que ocurrieron de esta manera, especialmente en un circuito urbano donde no hay forma de utilizar la zona de escapatoria para, de alguna manera, mitigar las consecuencias de que alguien se te venga encima".

"Así que confiamos en los comisarios, en su criterio, pero, sobre todo, deberíamos confiar en que los pilotos apliquen cierto grado de sentido común, diría yo, mientras conducen".