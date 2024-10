Stella critica el trabajo de McLaren en la clasificación de México

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, reconoce que falló la ejecución del equipo en la clasificación del Gran Premio de México de F1 y cree que la pole era posible.

Pero Lando Norris, que fue el más rápido tanto en la Q1 como en la Q2, sugirió que había llegado al límite del potencial de su coche.

El británico no pudo dar con la tecla al inicio de la Q3 y sólo fue el quinto más rápido al final de las primeras tandas antes de mejorar en su intento final, que le valió el tercer puesto de la parrilla.

En declaraciones a Sky Sports F1, Stella sintió que se había dejado rendimiento sobre la mesa en la clasificación, señalando también el error de Oscar Piastri en la curva 12 que lo relegó a una sorprendente eliminación en la Q1 después de haber encabezado la FP3 el sábado.

"En general diría que el coche durante esta sesión clasificatoria fue competitivo, y estaba en condiciones de marcar la pole position, aunque Carlos (Sainz) en la última sesión subió bastante el listón", dijo Stella.

"Si tomamos la progresión natural, entonces con Lando podríamos haber estado ahí. Pero tenemos que decir que las dos vueltas de la Q3 no fueron geniales".

"En la primera, hubo un par de errores - estos sobrecalentaron los neumáticos y luego los neumáticos se fueron de Lando.

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"En el segundo, no fue muy limpio, pero era importante asegurarse ser lo suficientemente decente como para estar allí en la primera o la segunda fila".

"Así que todos estamos animados porque el coche estuvo funcionando bien, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la ejecución, nos dejamos un poco de rendimiento, especialmente con Oscar en la Q1, donde tenía el tiempo de vuelta borrado y lo perdió".

"Tenemos bastante trabajo por delante para volver a los puntos".

Norris no estuvo necesariamente de acuerdo con la valoración de Stella y explicó: "Estaba al límite".

"No podía ir más rápido, es más, creo que los demás no sacaron el máximo partido. En casi todas las curvas estuve a punto de bloquear y cometer errores, y lo hice en mi vuelta de la Q3".

"Pero no me quedaban ni tres décimas en el coche. Así que ellos fueron más rápidos".

"Ya en la Q1 y la Q2 saqué todo lo que tenía en el coche y parecía que éramos los mejores. Pero honestamente, desde la FP1 los Ferrari han sido los tipos a batir, y Carlos está hoy en lo más alto, así que será un reto batirlos mañana".

Lando Norris, Equipo McLaren F1 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Hablando más tarde con Sky, Norris explicó que tuvo que conducir con moderación para conseguir un tiempo de clasificación decente del coche en la Q3, aunque señaló que esto todavía no fue particularmente limpio.

Concedió que hacer una jugada por el liderato en la primera curva podría ser su mejor oportunidad de superar a los Ferrari en ritmo de carrera el domingo.

"Me costó sacar mucho más del coche en las dos últimas vueltas. Lo intenté en la Q3, en la primera vuelta, pero está claro que no funcionó. Así que tuve que conducir mucho más por debajo del límite en la segunda salida".

"Estoy contento. Creo que no hemos tenido el ritmo del Ferrari en todo el fin de semana. Quizás podríamos haber vencido a Max, pero él hizo una buena vuelta; la mía no fue tan limpia como quizás me hubiera gustado. Sólo quería hacer una buena vuelta".

"Creo que la primera curva, la primera vuelta, será nuestra mejor oportunidad (para ganar la carrera). Pero Ferrari está haciendo las cosas bien en este momento".