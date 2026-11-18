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Fórmula 1 Las Vegas GP

Stella defiende que McLaren no retrocedió en 2026, pese a una desventaja inicial de desarrollo

McLaren vivió una temporada complicada, caracterizada por una remontada que nunca llegó a completarse. Stella señala las dificultades que tuvieron: retraso en el desarrollo, el precio pagado por la batalla de 2025 y las desventajas surgidas en la relación con Mercedes HPP.

Roberto Chinchero

Publicado: 18 nov 2026, 13:44

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La temporada 2026 de McLaren ha sido una larga persecución con una particularidad: en los momentos en que parecía haber alcanzado a sus rivales, la escudería de Woking se encontraba nuevamente teniendo que remontar. Un inicio difícil, un crecimiento que culminó en una fase del campeonato donde el monoplaza británico pareció poder convertirse en la referencia técnica, luego una competitividad progresivamente reducida y el regreso a lo más alto en el Gran Premio de Brasil. Una parábola nada sencilla de interpretar.

Andrea Stella tiene una explicación que va más allá del rendimiento de cada actualización individual. El director del equipo McLaren reconstruye las dificultades de 2026 partiendo de lo ocurrido en la temporada anterior, identificando tres factores determinantes: un retraso en el desarrollo del nuevo monoplaza, las consecuencias del desgaste exigido por la lucha mundial de 2025 y las desventajas que surgieron al ser un equipo cliente de Mercedes en el inicio del nuevo ciclo reglamentario.

"No creo que en esta temporada, al menos entre los equipos de punta, haya habido actualizaciones que no funcionaran" —explica Stella—; "incluso cuando introdujimos novedades en Bakú, tras las cuales pareció que habíamos dado un paso atrás, en realidad no fue así. La competitividad debe evaluarse en relación con los rivales, no solo considerando los propios avances en términos absolutos. Y desde ese punto de vista, no creo que a lo largo de la temporada hayamos dado nunca pasos hacia atrás".

La distinción es fundamental. McLaren fue mejorando progresivamente durante el año, pero no lo suficiente como para compensar los avances de sus adversarios. Y, sobre todo, tuvo que remontar una desventaja inicial mucho mayor de lo que se podía imaginar.

Tres meses de retraso, ya detectados en 2025

"Cuantificamos que al inicio de la temporada teníamos tres meses de retraso en el desarrollo". Es una admisión significativa, también porque Stella aclara que no se trata de una evaluación formulada a posteriori traduciendo la diferencia cronométrica en meses de trabajo. McLaren ya había detectado el problema al analizar sus propias curvas de desarrollo de 2025.

Stella reconoce el peso de lo sucedido durante la anterior batalla por el título. McLaren había planeado concentrar progresivamente sus recursos en el proyecto de 2026, pero la remontada de Red Bull en la segunda mitad del campeonato obligó a mantener alta la atención sobre el auto que seguía compitiendo en pista.

A esto se sumó un desafío de gestión particularmente complejo: sostener simultáneamente las ambiciones mundialistas de Lando Norris y Oscar Piastri, preservando un equilibrio interno que no comprometiera el futuro del equipo.

"Para mí fue probablemente la temporada en la que más trabajé de todas mis 26 campañas en la Fórmula 1. Cada día tenías que prestar atención a la gestión del ambiente dentro del equipo, además de la parte técnica y operativa".

Es uno de los aspectos menos visibles de la historia de McLaren. La escudería tuvo que invertir energías no solo para desarrollar el auto y defender su competitividad, sino también para manejar una situación deportiva delicada. Un esfuerzo que, sumado a las dificultades técnicas, contribuyó a ralentizar la preparación para 2026.

El factor Mercedes: cuando ser cliente se convierte en desventaja

Sin embargo, existe un segundo elemento que Stella considera determinante. Durante años, McLaren demostró que un equipo cliente podía ganar un Mundial utilizando la misma unidad de potencia que una escudería oficial. El 2026 cambió ese escenario. "En 2025 a menudo me preguntaban si no ser un equipo oficial era un problema. Siempre dije que no, y de hecho nunca lo fue hasta el final de la temporada pasada".

Con la introducción de las nuevas unidades de potencia, la situación se volvió mucho más compleja. La integración del motor en el monoplaza y la optimización de los parámetros de gestión energética cobraron una importancia decisiva. Mercedes HPP, abocada a desarrollar una unidad competitiva y fiable, tuvo que establecer prioridades.

"Cuando eres un equipo cliente no eres la prioridad" —reconoce Stella—; "cuando se trató de entender las curvas de potencia del motor, algunos aspectos de refrigeración o de optimización de la integración, llegamos un poco tarde".

Un ejemplo concreto tiene que ver con las relaciones de la caja de cambios, definidas con base en curvas de potencia que no coincidían perfectamente con las que luego se encontraron en pista. Diferencias aparentemente marginales, pero que en el nuevo contexto técnico pueden traducirse en desventajas importantes. "En una Fórmula 1 tan competitiva no puedes regalar una o dos décimas estructurales simplemente porque no estás en posición de ir a la vanguardia en los tiempos de desarrollo".

No obstante, el punto más delicado se refiere a las herramientas utilizadas para optimizar el funcionamiento de la unidad de potencia. Algunos softwares desarrollados conjuntamente por Mercedes HPP y el equipo oficial contenían elementos de propiedad intelectual de Mercedes F1 que no podían compartirse con McLaren.

"Nos dijeron que estas herramientas poseían una cantidad de propiedad intelectual de Mercedes y que no podían dárnoslas. No tenía argumentos muy sólidos para decir: 'tienen que dárnoslas de todas formas'".

La solución consistió en desarrollar junto con HPP herramientas equivalentes, repitiendo en esencia parte del trabajo ya realizado entre Brackley y Brixworth. Un proceso que tomó tiempo y que recién en 2027 permitirá a McLaren disponer plenamente de las mismas posibilidades de optimización.

De cualquier modo, Stella evita cualquier polémica con el motorista. Reconoce las dificultades que enfrentó HPP, incluso en el frente de la fiabilidad, y descarta que haya existido intención alguna de perjudicar a McLaren. La relación de colaboración siguió siendo positiva, aunque eso no eliminó una desventaja estructural.

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Una remontada que no alcanzó

McLaren intentó recuperar el terreno perdido mediante las evoluciones introducidas durante el campeonato. Las actualizaciones de Miami y Hungría produjeron mejoras evidentes, pero no fueron suficientes para cerrar de manera estable la brecha.

"Cada vez que llevamos novedades vimos un salto hacia adelante, pero también vimos que los rivales no se quedaban de brazos cruzados. Los demás equipos también trajeron sus actualizaciones y no logramos cerrar esa brecha".

El caso de Bakú resulta especialmente ilustrativo. En un circuito donde la gestión de la energía eléctrica es determinante, McLaren pagó las dificultades de optimización de la unidad de potencia. "No logramos descargar toda la batería desde la última curva de Bakú hasta el final de la recta principal. En ese punto arrastras una desventaja crucial en una pista tan sensible a la potencia".

Los problemas ya habían quedado expuestos desde las primeras carreras. En Melbourne, el equipo descubrió cuánto podía comprometer un parámetro mal optimizado la gestión energética de toda una carrera, mientras que en China los fallos de fiabilidad impidieron que ambos monoplazas tomaran la salida.

La complejidad del nuevo reglamento estaba prevista, pero no hasta este punto. Stella admite que McLaren subestimó qué tan determinante se volvería la unidad de potencia y cuán alto sería el precio a pagar por cada parámetro que no estuviera perfectamente calibrado.

El 2027 para volver a ganar

Sin embargo, el balance de 2026 no ha reducido las ambiciones de McLaren. Stella considera que el equipo cuenta ahora con un conocimiento mucho más profundo del monoplaza y, sobre todo, de la unidad de potencia Mercedes. "Soy optimista para 2027. En comparación con el inicio de la temporada, estamos en otro mundo desde el punto de vista del aprovechamiento de la unidad de potencia".

También cambiará la relación técnica con HPP. Las herramientas que no estuvieron disponibles a comienzos de 2026 lo estarán por completo en la próxima temporada, aunque con un año de retraso respecto al equipo oficial de Mercedes.

Además, hay otro factor que Stella considera clave: el 2026, menos exigente en el plano de la gestión deportiva en comparación con el año anterior, permitió a la cúpula de McLaren dedicar mayores energías al trabajo técnico y a la preparación del nuevo auto. El objetivo es evitar llegar al arranque del próximo campeonato con el mismo déficit que condicionó esta campaña.

"Somos un equipo que en tres años tuvo un ritmo de desarrollo que nos llevó a ser campeones del mundo de Constructores durante dos temporadas consecutivas. No podemos ahora echarnos para atrás y decir que está bien ser terceros o cuartos. Tenemos la ambición de volver a ser campeones del mundo".

McLaren cierra así 2026 con una conciencia muy distinta a la que tenía al iniciarlo. Stella no oculta los errores ni los retrasos, pero reivindica la calidad del trabajo realizado durante el año. El desafío, ahora, será transformar lo aprendido en una ventaja competitiva y recordar 2026 como un año de transición que sentó las bases para un futuro protagonista.

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