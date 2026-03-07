Stella: "La dramática" clasificación de Australia "pone de manifiesto las debilidades"

El director del equipoMcLaren de Fórmula 1, Andrea Stella, cree que el circuito Albert Park de Melbourne "sin duda pone de manifiesto algunas de las debilidades" del reglamento de 2026, ya que los pilotos han expresado su firme oposición a las nuevas normas sobre unidades de potencia.

Las nuevas normas de 2026 obligan a los pilotos a modificar considerablemente su estilo de conducción para centrarse en el ahorro de energía eléctrica. Tras las primeras advertencias del año pasado, cuando los pilotos probaron por primera vez la nueva era de normas de la F1 en el simulador, la preocupación aumentó durante las tres semanas de pruebas de invierno, pero la mayoría de los pilotos prefirieron esperar al fin de semana inaugural de Melbourne antes de hacer públicas sus reservas.

Pero ahora que la temporada 2026 ha comenzado en Australia, los pilotos han dejado de contenerse y han expresado sus principales preocupaciones en la reunión informativa del viernes, seguida de comentarios deprimentes a los medios de comunicación tras la clasificación del sábado.

Lando Norris sugirió que la F1 había pasado de tener "los mejores coches de la historia a probablemente los peores", con críticas adicionales de su compañero de equipo Oscar Piastri, el dúo de Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton, así como del veterano crítico de 2026 Max Verstappen.

Según la jefa del equipo McLaren, Stella, los comentarios de los pilotos reflejan tanto un problema fundamental con la nueva normativa como algunos problemas exagerados específicos de la pista de Australia.

Albert Park es conocido generalmente como uno de los circuitos más críticos del calendario para la recuperación de energía, ya que carece de muchas zonas de frenada fuerte en comparación con otros circuitos, como el de Bahrein, donde se realizan las pruebas de invierno.

En su lugar, los pilotos tienen que centrarse más en levantar el pie y rodar por inercia, lo que, según Piastri, de McLaren, tuvo que hacer tres veces por vuelta de clasificación, así como en el "super clipping", que consiste en recargar la batería sin levantar el pie del acelerador, un proceso que reduce significativamente la velocidad máxima.

Los coches reducían drásticamente la velocidad en la recta que lleva a la curva 9, neutralizando por completo el temible cambio de sentido de las curvas 9 y 10.

"Albert Park pone de manifiesto algunas de las debilidades de la nueva normativa, que es el hecho de que se despliega la potencia y se agota la batería a un ritmo elevado", dijo Stella cuando Motorsport.com le preguntó sobre la dura reacción de los pilotos y las dificultades específicas de la F1 en Melbourne. "Por lo tanto, te vuelves muy sensible a cómo se recarga la batería.

No se trata solo de una cuestión de ingeniería, sino que también tiene que ver con la forma de conducir el coche. Pero estos elementos no forman parte de lo que los pilotos han hecho a lo largo de toda su carrera como pilotos.

Creo que esto siempre dejará las normas expuestas a los comentarios de los pilotos, que pedirán que se mejoren, y creo que se puede hacer algo para mejorarlas".

«Hemos pasado de los mejores coches jamás fabricados en la Fórmula 1 y los más agradables de conducir a probablemente los peores. Es un fastidio, pero hay que aceptarlo». Lando Norris Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 a través de Getty Images

Stella presentó anteriormente sugerencias para realizar ajustes en el reglamento técnico, pero el consenso general de la serie ha sido esperar y recopilar más datos de las primeras carreras antes de realizar ajustes importantes.

"Mañana lo veremos, sin duda tenemos que asegurarnos de que contamos con una ejecución sólida desde el punto de vista de la unidad de potencia al inicio", añadió Stella. "Hablamos sobre los adelantamientos, de nuevo lo veremos mañana, así que, en cierto modo, el panorama no está completo tras la clasificación. También aprenderemos un poco más en China, que es otra carrera complicada.

Hemos pasado seis días en Baréin, pero Baréin no expone tanto como aquí algunas de las limitaciones estructurales, especialmente desde el punto de vista de la recolección. Después de un par de carreras, tendremos que ver si hay que hacer algo y qué hay que hacer para asegurarnos de que conservamos el entretenimiento, así como parte del ADN de la conducción de los coches de F1, tratando de aprovechar el agarre en lugar de tener que aprovechar la recolección y el despliegue.

Pero, sin duda, tener Albert Park como primera carrera de la temporada ha puesto de manifiesto esto de una manera muy dramática".

