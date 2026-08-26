Stella desconfía de Wolff sobre la falta de dinero de Mercedes: "Me gustaría creerte, pero no te creo"

El jefe del equipo McLaren de Fórmula 1, Andrea Stella, se muestra escéptico ante las afirmaciones de su homólogo en Mercedes, Toto Wolff, de que el equipo de Brackley no tiene presupuesto disponible para acelerar las mejoras del coche.

En las últimas semanas, Ferrari y especialmente McLaren han realizado mejoras drásticas en sus coches de 2026, lo que les ha permitido lograr dos victorias cada uno y ejercer una presión significativa sobre el hasta entonces dominante equipo Mercedes.

En comparación con sus rivales, Mercedes solo ha ido introduciendo una cantidad mínima de mejoras aerodinámicas, con planes de llevar un paquete más grande al Gran Premio de Bahréin que se celebrará en octubre en Malasia.

Ese retraso expone a Mercedes a sufrir más daño en las próximas tres rondas de septiembre en Italia, España y Azerbaiyán. Pero cuando Motosport.com le preguntó después del Gran Premio de los Países Bajos si esas decisiones de desarrollo empiezan ahora a resultar cada vez más incómodas a la luz del rápido progreso de McLaren, Wolff dijo que su equipo tiene las manos atadas por la forma en que Brackley ha repartido su límite de costes de 215 millones de dólares.

"No tenemos el dinero para poner desarrollos en el coche. Ya dije antes que estamos intentando repartirlo de manera uniforme a lo largo de la temporada basándonos en nuestros cálculos de cuándo podemos traer las actualizaciones más grandes y optimizar los puntos del campeonato. Pero simplemente no podemos hacer lo que no podemos hacer", dijo el austriaco.

"Verán hacia el final de la temporada si van a poder incorporar tantas cosas al coche como lo hacen ahora.

"Alguien podría tener una estrategia diferente, gastando más al principio y a mitad de año que hacia el final".

Cuando esos comentarios fueron trasladados al jefe de McLaren, Stella, respondió: "Me gustaría creerte, pero en realidad no te creo".

Andrea Stella cast doubt on Mercedes' claims Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Stella se mostró escéptico porque los cambios en el reglamento de motores de 2027, que llevan a la F1 hacia un reparto 57-43 entre potencia de combustión y energía eléctrica, pero que también afectan a ciertas áreas del diseño del coche, vienen con una asignación adicional de 3 millones de dólares en el límite de costos para usar en 2026 o 2027 con el fin de ayudar a los equipos a prepararse para los cambios. Si Mercedes realmente quisiera, dijo Stella, podría usar esa asignación para poner en producción piezas mejoradas del coche.

"Todos los equipos tendrán una asignación en sus informes para el límite de costos", dijo Stella. "Y si no me equivoco, son como tres millones que puedes usar en los informes de 2026 para los cálculos del límite de costos. Y estoy seguro de que Mercedes, al haber visto que sus rivales están elevando el nivel, estoy seguro de que ahora sacarán provecho de su desarrollo, que seguramente está ocurriendo.

"Estoy seguro de que el coche en el túnel de viento es bastante más rápido que el coche que tienen en pista y ahora querrán convertir parte de ese potencial en mejoras que lleguen al coche real. Así que estoy bastante seguro de que tendrán mejoras. Obviamente, sería bueno que no, pero ni siquiera quiero pensarlo..."