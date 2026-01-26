Ir al contenido principal

Fórmula 1

Stella quiere que la F1 comunique abiertamente a los aficionados las nuevas reglas

La temporada 2026 de la F1 introducirá un amplio conjunto de cambios reglamentarios y el nuevo marco normativo es bastante complejo.

Ed Hardy Jake Boxall-Legge
Publicado:
F1 2026

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, instó a la Fórmula 1 a mantener su impulso para comunicar a los aficionados los aspectos fundamentales de las regulaciones de 2026, debido a lo diferente que está previsto que sea el espectáculo en pista.

La próxima temporada introducirá lo que podría decirse que es el mayor cambio reglamentario en la historia de la F1: el chasis de los coches será más liviano y más pequeño, mientras que habrá un reparto cercano al 50-50 entre el motor de combustión interna y la energía eléctrica.

Este mayor énfasis en la potencia eléctrica significa que la gestión de la energía pasará a desempeñar un papel más importante, ya que un piloto podría estar recuperando energía para ahorrar batería, pero eso viene acompañado de la introducción del llamado “modo adelantamiento”.

Leer también:

Se trata de un reemplazo del DRS y, en la práctica, es un botón de push-to-pass que mantiene al coche en la potencia máxima de 350 kW durante más tiempo, por lo que podría haber situaciones en las que un piloto esté desplegando más energía mientras el otro está recuperándola.

Hay quienes sugieren que esto cambiará por completo las carreras: George Russell predijo que habrá “adelantamientos en lugares insólitos”, mientras que James Vowles señaló que “simplemente será de una manera diferente a la que estás acostumbrado ahora”.

Stella se convirtió en el último en sumarse a esas opiniones, agregando que todo esto necesita explicarse más a fondo a los aficionados debido a lo complejo que es el nuevo conjunto de regulaciones.

Dijo: “Es importante que estos escenarios en los que se producen adelantamientos, y en los que puede parecer un poco extraño que un coche adelante con tanta facilidad a otro, sean entendidos por los espectadores, que comprendan por qué fue tan fácil”.

Andrea Stella, McLaren

Andrea Stella, McLaren

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 / Getty Images

“O incluso que estén en condiciones de entender que un coche, ah, ahora tiene la batería bastante llena, mientras que el coche de adelante tiene la batería bastante vacía”.

“Así que creo que la explotación de la unidad de potencia como una variable de carrera y de adelantamiento será particularmente importante a la hora de poder comunicarnos de manera efectiva con nuestros espectadores”.

Pero el “modo adelantamiento” no es la única ayuda para el piloto que llegará a la F1, porque otro aspecto al que Stella hizo referencia fue la aerodinámica activa tanto en el alerón delantero como en el trasero.

En el “modo recta”, disponible en zonas definidas, de forma similar al DRS, ambos alerones pasarán a un ángulo de ataque más bajo, pero a medida que se acerque una curva el coche volverá al “modo curva”, en el que los alerones regresan a su configuración de mayor carga aerodinámica.

“Esto tendrá que quedar claro para nuestros aficionados y espectadores: ¿qué significa para el consumo de energía? Se consume mucha más energía si no se abren los alerones”, dijo Stella al referirse al “modo recta” y al “modo curva”.

Leer también:

“¿Qué significa, por ejemplo, para el contacto con el suelo? Si los alerones no están abiertos, el coche va a rodar mucho más bajo y de repente podrías ver chispas y escuchar por la radio a los pilotos hablando de ‘oh, ahora hay mucho contacto con el suelo y bottoming’”.

“Así que creo que cuanto más logremos aclarar todo esto a los aficionados y a los espectadores, más se sentirán involucrados y más podremos seguir ofreciendo un espectáculo tan fuerte como el que hemos sido capaces de brindar en la Fórmula 1, y que es una de las razones por las que la Fórmula 1 ha crecido tanto en popularidad en los últimos tiempos”.

Comentarios destacados

