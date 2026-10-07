Stella reconoce que McLaren hizo una "evaluación incorrecta" de la estrategia en el GP de Bahréin

Lando Norris clasificó sexto para el Gran Premio de Bahréin, pero un mal cálculo del agua en el circuito de Sepang hizo que en una vuelta estuviera luchando desde el fondo del pelotón. El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, ha admitido que este error surgió de un único cálculo equivocado que convirtió lo que podría haber sido una carrera interesante en un ejercicio de control de daños tanto para Norris como para su compañero Oscar Piastri.

El equipo de Woking envió ambos coches con neumáticos de compuesto medio, mientras que Red Bull y Mercedes, entre otros, tenían sus coches equipados con blandos. La escudería de Woking esperaba que la pista premiara a quien apostara por un compuesto slick después de que se secara rápidamente, pero esto tardó mucho más de lo esperado en ocurrir.

Piastri paró al final de la primera vuelta para montar neumáticos intermedios, limitando daños, pero Norris redobló la apuesta con sus slicks, quedándose en pista mientras el coche no encontraba agarre alguno en el asfalto cubierto de lluvia.

"Bueno, en el muro de boxes, no en términos de tomar decisiones, estrategia y neumáticos, el momento más difícil fue sin duda la salida, donde no estaba claro si la pista requería neumáticos intermedios o si no funcionaría con los neumáticos de seco", dijo Stella a los medios.

¿Por qué McLaren tomó la decisión equivocada?

Hubo muchas oportunidades durante el fin de semana de Sepang, con la alta degradación de los neumáticos como factor determinante de la estrategia. Por desgracia, McLaren empezó la carrera con el pie cambiado. El italiano explicó cómo se cometió este error.

"En este tipo de coche ya, lo que vimos en las vueltas hacia la parrilla es que los neumáticos intermedios se estaban dañando muy, muy rápidamente. Y además en este tipo de asfalto los neumáticos de seco funcionan muy, muy fácilmente, mucho más fácilmente que prácticamente en cualquier otro circuito.

"Así que, por lo que podíamos observar, parecía que la pista se estaba secando lo suficiente como para seguir en pista con neumáticos de seco, y pensamos que los neumáticos de seco entrarían en funcionamiento bastante rápido. Pero, de hecho, tardó más vueltas de lo que pensábamos. Así que con Lando perdimos tiempo de carrera y con Oscar también perdimos tiempo de carrera porque tuvimos que parar y aceptar que la pista solo era adecuada para neumáticos intermedios.

"Ese fue el momento más complicado. Después de eso, creo que, aunque hubo coches de seguridad y algunas decisiones que tomar sobre qué compuesto usar, aparte de esa decisión inicial el resto fue realmente más fácil."

Por qué Piastri optó por parar pero Norris siguió en pista

Piastri se impuso a su lado del garaje al presionar para cambiar rápidamente a intermedios antes de perder demasiado tiempo con los slicks. Norris no tomó esa decisión.

"No fue tan simple como dividir estrategias", confirmó Stella sobre las estrategias de sus pilotos. "Fue más la incertidumbre sobre cuánto tardarían los neumáticos de seco en empezar a funcionar. Y, de hecho, tardó más de lo que pensábamos. Así que, en última instancia, fue un juicio incorrecto sobre el punto de cruce en el que los neumáticos de seco serían más rápidos que los intermedios.

"Pero no hubo una lógica tan simple como decir dividamos estrategias y veamos cuál es la correcta. Pensamos que los neumáticos de seco entrarían en funcionamiento más rápido. Creo que en el caso de Oscar, fue más bien el propio Oscar pensando que no iba a ser rápido, y creo que con Lando es posible que inclináramos a Lando en la dirección equivocada. Creo que probablemente iba más en la dirección de que debería haber parado para montar intermedios, pero como comentamos, intentamos ver si podíamos seguir en pista con los neumáticos medios."

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Tras la carrera, Norris admitió que su equipo lo convenció para montar los medios, especialmente después de que sus neumáticos intermedios no rindieran bien durante las vueltas de formación.

"Quizá parecía un poco arriesgado porque el slick en una pista mojada siempre es un poco arriesgado", dijo. "Pero, ya sabes, había suficiente gente con ellos como para que en ese momento resultara bastante convincente que supuestamente iba a ser la decisión correcta. Y en las vueltas hacia la parrilla con el intermedio, cuando las condiciones eran similares, tenían muchísimo agarre y mi intermedio quedó completamente destrozado después de una vuelta.

"Estábamos convencidos de que el slick funcionaría, pero creo que fue simplemente el hecho de que nunca habías estado realmente antes con el intermedio, hizo que las cosas... que las cosas parecieran mucho mejores de lo que deberían haber parecido, en cierto modo. Así que si hubiéramos tenido una referencia con un intermedio de un fin de semana anterior, quizá habría podido entenderlo mejor.

"Pero eso nos convenció y claramente convenció a mucha gente. Obviamente, Oscar probablemente tomó la decisión correcta al entrar en boxes. Y hoy nos equivocamos, eso es todo."

Norris finalmente remontó en el pelotón hasta la P8 después de que los problemas en la caja de cambios de Alex Albon provocaran un coche de seguridad, pero terminó noveno.