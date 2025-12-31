Nielsen sobre la reconstrucción de Alpine: "no creo en un plan de 100 carreras"

El director general de Alpine, Steve Nielsen, rechazó la idea de poner plazos mientras el equipo con sede en Enstone busca reconstruirse en la Fórmula 1.

Esto marca un claro alejamiento de la filosofía de la anterior dirección de Alpine, que se había comprometido con el llamado 'plan de 100 carreras' destinado a devolver al equipo a la parte delantera de la parrilla. Ese proyecto comenzó en 2021, cuando Renault rebautizó su operación de Fórmula 1 como Alpine, con la expectativa de que el equipo estuviera luchando por podios en 2024 y por victorias en 2025.

En cambio, Alpine acaba de completar su temporada más difícil en la Fórmula 1, terminando último en el campeonato de constructores después de detener el desarrollo del A525 a principios de junio para centrarse por completo en el reglamento de 2026.

Nielsen, que se unió al equipo en septiembre, insiste en que no hay un plazo fijo para el regreso de Alpine a los puestos competitivos en la F1.

"No soy una persona que crea en un plan de 100 carreras o en un plan de tres años o de cinco años", dijo Nielsen ante los medios en Abu Dhabi, entre ellos Motorsport.com. "Creo que hay que poner a la mejor gente que puedas conseguir en los puestos correctos, dar una misión clara, lograr que todo el ejército marche en la misma dirección, y trabajar tan duro como puedas y hacer el mejor trabajo posible.

"Vas puliendo las cosas, es un proceso lento y agotador, y esperas que, con el tiempo, hagas un mejor trabajo que los demás.

"Puedo decirte que estamos construyendo un coche mejor el año que viene que el que tenemos este año. No puedo decirte si eso nos colocará primeros, décimos o vigésimos en la parrilla. Estoy convencido de que hemos dado un paso adelante, pero los otros nueve equipos están haciendo lo mismo, así que no sabes cuánto progreso han hecho ellos.

"Lo único que sé es que estamos mejorando nuestra estructura, estamos incorporando personal en las áreas en las que somos débiles, y ese proceso de desgaste empieza ahora. No puedes darle la vuelta a estas cosas en unos pocos meses ni siquiera en un año".

Steve Nielsen, Managing Director at Alpine F1 Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Nielsen ya pasó por Enstone en varias etapas durante las eras de Benetton y Renault, incluyendo su labor como director deportivo durante las temporadas en las que el equipo ganó los títulos de 2005 y 2006. Apoyándose en esa experiencia, recordó cuánto tiempo llevó convertir al equipo en una estructura campeona y lo difícil que es aplicar hoy esa misma medida a Alpine.

"Yo estaba aquí cuando Renault compró Benetton", añadió Nielsen. "Se tardaron tres años en ganar una carrera y cinco años en ganar el campeonato, y ese criterio no necesariamente se aplica hoy. Podría ser más corto, podría ser más largo: simplemente haces lo mejor que puedes".

Alpine terminó la temporada 2025 último en la clasificación con 22 puntos, sumando puntos solo en uno de los últimos 11 Grandes Premios. Nielsen afirma que la prioridad para 2026 es asegurarse de que el equipo sea competitivo de una manera mucho más consistente y pueda pelear en la parte alta del pelotón medio.

"Quiero estar compitiendo cada fin de semana, idealmente por puntos", dijo. "Lo hemos logrado en algún fin de semana aislado este año, pero con demasiada frecuencia hemos estado muy lejos, en la parte de atrás. Ese no es el lugar al que pertenece este equipo, no es donde tradicionalmente está Enstone y no es donde queremos estar. Necesitamos luchar en la parte alta del pelotón medio por puntos todos los fines de semana".