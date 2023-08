Stroll bromea sobre su cambio al tenis: no estoy listo para Djokovic

La idea ha estado flotando en las redes sociales en los últimos días y ha sido mencionada por el comentarista de Sky F1 David Croft.

Este año, Stroll ha tenido problemas para estar a la altura de su compañero de equipo en Aston Martin, Fernando Alonso, lo que ha llevado a algunos a especular con que podría estar reconsiderando su futuro.

Sin embargo, el piloto de 24 años insiste en que no cambiará de deporte a corto plazo.

"Bueno, si voy a ir de gira, será mejor que trabaje un poco el revés, porque creo que todavía no estoy a ese nivel", bromeó cuando le preguntaron por los rumores.

"Quiero decir, me gusta pensar que soy bastante bueno. Pero no sé si estoy listo para enfrentarme a [Novak] Djokovic y [Carlos] Alcaraz".

En cuanto a la fuente de la especulación, añadió: "Fue a Crofty o alguien a quien se le ocurrió eso. Estaba tomando unas cervezas en el sofá [a] principios de agosto, pensando en mi juego de tenis. No lo sé.

"Hay que preguntárselo a él. Fue muy raro. No sé cómo se le ocurrió. Fue muy creativo. Pero, sí, realmente no he pensado en ello, retomar el tenis como carrera".

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Preguntado por Motorsport.com sobre si podría imaginarse despertándose un día y decidiendo dejar de competir, Stroll sugirió que ese momento llega para todos los pilotos de carreras.

"Un día todos nos despertaremos y tomaremos esa decisión, creo que a todos los pilotos de esta parrilla les pasará", dijo.

"Pero ahora mismo estoy pensando en la carrera de mañana. Por supuesto que quiero seguir corriendo. Es lo que me gusta hacer".

Stroll saldrá el domingo en el GP de Holanda desde la 11ª posición después de admitir que no hizo bien el cambio a neumáticos nuevos en la Q2.

"Creo que nos adelantamos un poco con el último juego de intermedios en la Q2, cuando la pista se estaba secando y estaba en su mejor momento", dijo.

"Estábamos en nuestra tercera vuelta con ese neumático, y podía sentir que el neumático estaba siendo masticado por el secado de la pista, así que realmente no conseguimos el pico del neumático en el momento adecuado de la sesión.

"Hoy se trataba de eso. Son ese el tipo de cosas con las que tienes que dar en el clavo hoy. Y ya sabes, a veces aciertas. Sólo fallé un poco.

"Las condiciones cambiantes, siempre son difíciles. Pero me sentía bien en el coche. Creo que mañana podemos hacer una buena carrera".