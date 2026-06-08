Lance Stroll ha culpado a su motor Honda de Fórmula 1 de empujarlo contra el muro en su accidente que puso fin a su carrera en el Gran Premio de Mónaco.

Stroll marchaba 16º en la vuelta 57, a 18 segundos de las posiciones que dan puntos, cuando se fue recto en la curva Antony Noghes y golpeó la barrera Tecpro.

El piloto de Aston Martin dejó claro que sentía que su unidad de potencia era la culpable de su pérdida de control.

“Estábamos llegando al final de la carrera, y entonces tuvimos algunos problemas de freno motor durante toda la carrera”, dijo Stroll. “Toda la temporada hemos tenido problemas de freno motor; en algunas curvas empuja, en algunas curvas tira, y está haciendo cosas diferentes todo el tiempo. Así que en esa curva y vuelta en particular simplemente me empujó contra el muro, como si el pedal del acelerador estuviera abierto al 50%.”

Casualmente, la superficie de la pista se estaba rompiendo antes de Antony Noghes, pero Stroll no creía que eso causara su problema.

“No sentí que ese fuera el problema; simplemente tenía el motor empujándome contra el muro, como si el pedal del acelerador se hubiera quedado atascado”, insistió.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ambos pilotos de Aston Martin se han estado quejando de problemas de manejabilidad, y Fernando Alonso los describe con frecuencia como “reducciones aleatorias”.

El problema está relacionado con la caja de cambios, pero ocurre dentro del contexto más amplio de la unidad de potencia, después de que Aston Martin cambiara de motores cliente de Mercedes a unidades de potencia oficiales de Honda y empezara a fabricar sus propias cajas de cambios.

El jueves, Alonso advirtió que habría consecuencias si esto ocurría en las estrechas calles de Mónaco – y el veterano español sí golpeó el muro en la Práctica Libre 1 tras perder el control al entrar en la chicana, con su advertencia aún más reivindicada por el accidente de Stroll del domingo.

Pero, al hablar con los medios después de la carrera, el embajador del equipo Pedro de la Rosa sugirió que el accidente de Stroll se debió simplemente a que el piloto canadiense estaba empujando demasiado.

“El hecho de que Lance realmente se estrellara solo resalta que nuestros pilotos nunca se rinden”, dijo de la Rosa. “Incluso con un coche muy difícil, con inconsistencias en la fase de desaceleración de la curva, que hemos estado sufriendo durante todo el fin de semana, ambos pilotos estaban empujando hasta el mismísimo límite. Eso es realmente lo más increíble.

Pedro de la Rosa of Spain, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Perdimos un coche, pero solo un coche, porque el piloto estaba empujando sin importar las dificultades que estaba experimentando.”

Sin embargo, cuando Motorsport mencionó los comentarios de Stroll sobre ‘el motor empujándolo contra el muro’, de la Rosa insinuó otro caso del problema de las “reducciones aleatorias”, aunque quizá su manifestación más evidente hasta ahora.

“Bueno, estamos experimentando inconsistencias en la fase de desaceleración”, respondió el español. “No me gustaría dar más detalles sobre eso, porque el análisis sigue en curso, pero definitivamente hay cosas que no están ayudando a los pilotos a empujar al límite. Y cuando lo hacen, si todo el proceso de desaceleración no sale como se esperaba, puedes acabar contra el muro. Y eso es exactamente lo que le pasó a Lance.

“Así que Honda y nosotros estamos haciendo un análisis de la situación, volviendo con diferentes soluciones, diferentes mapas para la próxima carrera. Pero es un problema complejo. Cuando hablas del motor y la caja de cambios juntos, trabajas como un todo. No es tan simple, especialmente esta temporada, con el nuevo reglamento y con este pequeño motor de combustión y un motor turbo muy grande.”