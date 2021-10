Stroll: ganar el campeonato de la F1 no es una obligación para Aston

Lawrence Stroll no es conocido por hacer las cosas a medias. El accionista de Aston Martin y dueño del equipo en Fórmula 1 nunca ha ocultado que quiere llevar a su escudería a lo más alto de la Fórmula 1. Por ello, es aún más sorprendente que haya dejado claro en el podcast "Beyond The Grid" que el título de campeón del mundo no era una obligación.

Al principio de la temporada, Aston Martin había lanzado el plan de convertirse en campeón del mundo en cinco años. A la pregunta de si la escudería tendría que obtener el campeonato para entonces, Stroll respondió: "El equipo no tiene que ganar el título, pero tiene que estar luchando por ello. Una victoria del campeonato mundial sería la guinda del pastel".

"El resultado final no tiene que ser el título, tiene que ser un equipo ganador que sea capaz de ganar carreras cada semana", explica Stroll, que recuerda: "Hemos traído más de 250 nuevos empleados. No se trata sólo de cantidad, sino también de calidad. Queremos ganar títulos con Aston Martin".

Aston Martin, el próximo gran equipo

Aston Martin Campus Photo by: Aston Martin Racing

Stroll es consciente de que el equipo tardará "unos cuantos años" en conseguir su meta de ser un contendiente por el título. Sin embargo, subraya: "Estamos cumpliendo los plazos. Hay varios factores en juego. Uno de ellos es conseguir a los mejores. Punto dos, hay que darles las mejores herramientas y procesos para que puedan competir por el título".

"En nuestro caso, eso significa el nuevo campus de Aston Martin que estamos construyendo, de 400,000 pies cuadrados. Nunca se ha construido nada parecido en la Fórmula 1. Será la instalación más moderna de la Fórmula 1. Lo llamamos campus porque está repartido en tres edificios", explica Stroll con orgullo.

"Pero a causa de la crisis del coronavirus, el proyecto quedó en suspenso durante dos años. En realidad, esperábamos que el edificio estuviera listo hoy. No hay nada parecido en la Fórmula 1", recuerda el empresario que también subraya: "Puedes sentir el ambiente en el paddock de la Fórmula 1 de que vamos a ser el próximo grande".

¿Está haciendo Aston Martin lo mismo que Red Bull?

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Algunos comparan la situación de Aston Martin, surgida del antiguo equipo Force India tras la llegada de Stroll, con los primeros años de Red Bull, cuando acababan de hacerse con las instalaciones del equipo Jaguar. "Yo también he oído hablar de eso", revela Stroll, que confiesa, sin embargo, que "no sé mucho al respecto".

"No me centré tanto en lo que hacían Red Bull y Jaguar en ese momento. Pero una posible comparación sería: Red Bull cogió un equipo pequeño y lo convirtió en un gran equipo. Ahí es donde realmente veo las similitudes. Eso es exactamente lo que estamos haciendo", revela.

Red Bull ganó su primer título de campeón del mundo en 2010, la sexta temporada tras la adquisición de Jaguar. Hablando de una posible victoria de Aston Martin en el campeonato, Stroll dijo: "Significaría tal vez un poco más para mí que para cualquier otra persona del equipo, porque estoy muy vinculado al equipo y a la marca".

"Probablemente sería el mayor logro de mi vida", finalizó el empresario canadiense.