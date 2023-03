Stroll volvió mucho antes de lo que los médicos le anticiparon

Cargar reproductor de audio

El canadiense se vio involucrado en un accidente mientras practicaba ciclismo en España para ponerse en forma de cara a la temporada 2023 de Fórmula 1.

Se "golpeó" la muñeca izquierda, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y a la inserción de un clavo en la muñeca derecha por parte del reconocido médico de MotoGP Xavier Mir, y se fracturó un dedo del pie.

Como resultado, Lance Stroll se vio obligado a perderse los entrenamientos de pretemporada en Bahréin, donde el vigente campeón de la F2 y reserva de Aston Martin, Felipe Drugovich, pilotó en su lugar el AMR23.

Pero Stroll regresó para el inicio de la temporada y, con una mayor asistencia en la dirección, logró soportar el dolor para conseguir el sexto puesto final el domingo.

Sin embargo, Stroll ha revelado que su reaparición se ha producido mucho antes de lo previsto, ya que algunos médicos predijeron que tendría que esperar hasta la tercera ronda en Melbourne el 2 de abril.

Al ser preguntado por Motorsport.com sobre cómo se había tratado su dolencia, Stroll dijo: "Todo mi equipo médico ha sido increíble".

"Sin (Mir), no sería posible estar aquí ahora mismo. Ha sido increíble".

"Mi osteópata ha estado conmigo 10 horas al día, rehabilitándome las muñecas, arreglándome el dedo del pie en la medida de lo posible".

"Hay una lista de personas que me han ayudado en las últimas dos semanas, hace 14 días exactamente. He tenido gente, médicos diciendo que tal vez Australia (para volver)".

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Stroll explicó que había tomado paracetamol, ibuprofeno y adrenalina.

Sin embargo, el dolor se convirtió en el "mayor factor limitante" en las últimas 20 vueltas, en particular con la cantidad de dirección necesaria para la curva 10 a izquierdas.

Stroll, que en los entrenamientos tuvo que recurrir a quitar la mano del volante para tomar la curva 1, añadió: "Estoy contento de ser sexto teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en las dos últimas semanas".

"Hace 10 días no podía moverme, no podía caminar. No podía mover las dos manos. Era prácticamente un vegetal. No pensaba que estaría aquí ahora".

Preguntado por sus planes de recuperación entre Bahréin y la segunda carrera en Arabia Saudita, que será dentro de dos semanas, Stroll dijo: "Seguir con la rehabilitación. Tengo 12 días para seguir trabajando en mi muñeca, pero me siento mucho mejor cada día".

"La muñeca derecha, de la que me operé, se siente muy bien. La izquierda, creo que es sólo el tiempo con fracturas finas".

"Así que debería estar mejor, y mis dedos de los pies se sienten mejor cada día".

