Sulayem dedicará "todo lo necesario" a mejorar la Fórmula 1

Sulayem acaba de asumir la dirección de la FIA, como sucesor de Jean Todt, que ha dejado el cargo después de 12 años.

Y si bien Sulayem aún se está poniendo al tanto de las últimas novedades de la F1, incluidas las nuevas normas y las consecuencias del Gran Premio de Abu Dhabi, sabe cuánto tiempo tiene que dedicar a este deporte.

"Tendré que dedicar todo el tiempo que sea necesario a la Fórmula 1", dijo. "Me he independizado de mi trabajo, de cualquier cosa que me aleje de la FIA".

"Esto es una misión. Esto no va a ser un (trabajo) a tiempo parcial, y no puedo tener base en los Emiratos Árabes Unidos o en otro lugar".

"Estaré aquí en Francia. Me ceñiré a lo que pienso hacer y a lo que he dicho: va a llevar mucho tiempo. No sé cuánto tiempo, pero todo el que sea necesario".

La llegada de Sulayem a la presidencia se produce antes de que se produzca un importante cambio del personal técnico de la categoría, con el traslado de una serie de personas de Liberty Media a la FIA.

Mohammed Bin Sulayem y Jean Todt. Photo by: Sutton Images

Los cambios son importantes, considera Sulayem, para reforzar la capacidad de la FIA para gobernar el deporte.

"Tenemos que tener un equipo más fuerte en la FIA", dijo. "Y eso es lo que quiere la F1. Nuestro departamento técnico vuelve ahora a la FIA y tenemos que liderar la F1.Stefano (Domenicali) está haciendo un gran trabajo con su equipo".

"La F1 está subiendo en audiencia. Así que tendremos que trabajar juntos con la propia F1, con los promotores, con los equipos y también con los pilotos".

Sulayem también tiene claro que no quiere sacar conclusiones precipitadas sobre los cambios que le gustaría ver en la F1, especialmente cuando el deporte entra en un momento clave para decidir el marco de las futuras reglas de motores para 2026.

Preguntado por Motorsport.com si estaba contento con la dirección prevista para la F1, dijo: "Por mucho que estuviera en el Consejo Mundial, no hubo mucha claridad en la información que se nos dio".

"Tengo que investigarlo, en primer lugar, y me aseguraré de que mis vacaciones no sean tan largas. Me aseguraré de leerlo y de prepararme, porque se está hablando del futuro de la máxima disciplina del automovilismo".

"Tengo que escuchar, tengo que leerlo primero, y también tener el aporte de los fabricantes. Así que no puedo dar ninguna dirección a menos que lea, a menos que sepa lo que está pasando honestamente".

"Si digo algo, estoy ciego ahora para decir algo, así que tengo que revisarlo y luego volver a ustedes. Dame unos meses y entonces responderé a tu pregunta con claridad".