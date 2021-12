Susie Wolff: Robaron a Hamilton por capricho de uno

El desenlace del GP de Abu Dhabi en el que Verstappen batió a Hamilton para ser campeón sigue generando controversia en el bando derrotado. Mercedes mantuvo un silencio sepulcral en redes sociales desde que el domingo por la noche, y ni siquiera las dos jornadas de test postemporada en el Yas Marina provocaron publicaciones del equipo alemán.

Este jueves, cuando se cumplía el plazo para apelar las decisiones del GP de Abu Dhabi, finalmente rompieron su silencio y anunciaron que no apelarían, con un comunicado en el que celebran la decisión de la FIA de investigar lo ocurrido.

Pero mientras antes del comunicado de Mercedes, alguien muy cercano al director del equipo Toto Wolff, concretamente su esposa, alzó la voz en Twitter, donde publicó una carta en la que carga contra la FIA y sugiere que todo fue un capricho del director de carrera, Michael Masi.

La manera en la que se gestionó el reinicio de carrera tras el Safety Car provocado por el accidente de Nicholas Latifi dejó furioso a Mercedes, que presentó dos protestas (ambas fueron rechazadas) al considerar que se incumplieron dos artículos del Código Deportivo. Y aunque el comunicado de la escudería germana fue en un tono mucho más conciliador, Susie no se ha mordido la lengua en una defensa a ultranza a Lewis Hamilton.

"De cara a este último fin de semana de carrera, creo que ambos equipos y ambos pilotos merecían ganar. Iba a ser un espectáculo, una carrera histórica que todos esperábamos que terminara sin polémica. Pero no fue así", comienza la carta de Susie Wolff, directora del equipo Venturi en Fórmula E.

Ya en el segundo párrafo, aclara que su crítica no es contra Red Bull ni Max Verstappen, pero habla de robo a Hamilton.

"Lo que ocurrió es todavía difícil de comprender y me deja con una sensación de malestar. No perder -ni es nada contra Max o Red Bull, son merecidos ganadores y siempre supimos que había una alta posibilidad de no poder ganar - pero la forma en que a Lewis le robaron me ha dejado en total incredulidad".

Las siguientes palabras son un dardo contra Masi, al que sin embargo no menciona.

"La decisión de una persona dentro del organismo rector que aplicó una regla de una manera que nunca antes se había hecho en la F1 decidió por sí sola el campeonato mundial de pilotos de la F1. Las reglas son las reglas, no pueden ser cambiadas por capricho de un individuo al final de una carrera".

A continuación, Wolff pasa a felicitar al subcampeón, con otra indirecta, y acto seguido a los campeones tanto de pilotos como de constructores.

"Lewis Hamilton, has demostrado una integridad y dignidad increíbles frente a la injusticia. Eres el más grande que ha existido. ¿El resultado de las últimas vueltas del domingo? Los que saben, saben, incluso aquellos que no se atreven a admitirlo".

"Felicidades a Max y felicidades a cada miembro del equipo Mercedes AMG F1 por el increíble récord de octavo mundial consecutivo de constructores".

Y al final, admite que se ha desenamorado de la F1 y pide un deseo para el inicio de la temporada 2022: "Espero que para marzo del próximo año haya un organismo rector con integridad deportiva y equidad en su núcleo para poder volver a enamorarme de la F1".