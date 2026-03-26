La FIA está accionando una de sus palancas para ayudar a devolver la clasificación de la Fórmula 1 a su antigua gloria, pero más allá de los ajustes, los pilotos consideran que Suzuka sigue siendo uno de los mayores desafíos del calendario.

Antes del fin de semana del Gran Premio de Japón, la FIA redujo el uso máximo de energía permitido de 9 a 8 MJ por vuelta en clasificación, lo que se estima reducirá significativamente el super clipping —recuperación de energía mientras el acelerador está fondo— y el lift and coast en las rectas de Suzuka, lo que impactaría en las velocidades en curva en sectores icónicos como la 130R, Degner y las Esses.

Se espera que la medida tenga solo un pequeño impacto en el tiempo de vuelta, por lo que fue bien recibida por los pilotos, que se habían mostrado frustrados por cuánto se habían alejado las sesiones de clasificación de 2026 de ser el desafío total para piloto y máquina que deberían representar.

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"Por lo que he visto, es una pequeña ayuda en la dirección de hacer un poco menos de lift and coast y super clipping, pero aun así seguirá estando ahí. No es que vaya a desaparecer por completo", dijo Gabriel Bortoleto, de Audi.

"No es lo mejor del mundo, pero creo que todos están intentando solucionar este problema. Así que sí, probablemente será más una cuestión de cómo gestionar la energía en las Esses y luego usar un poco más en las rectas, algo así.

"Pero, chicos, no es que estemos manejando coches de m*****, seguimos manejando cohetes, no se confundan".

"Hay muchísimo downforce, aunque no tanto como el año pasado. La entrega de potencia es diferente, pero sigue siendo un coches muy rápido. Así que definitivamente sigue siendo disfrutable manejar en Suzuka."

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Esteban Ocon, de Haas, sugirió que el ajuste reglamentario al menos eliminará la necesidad de hacer lift and coast en su coche con motor Ferrari. Y considera que los menores niveles de carga aerodinámica y agarre en los autos de especificación 2026 seguirán haciendo que el famoso complejo de Degner requiera valentía.

"Vamos a llegar bastante lento a la curva, pero tampoco quieres descargar demasiada energía entre las pequeñas rectas y desperdiciarla", explicó el francés. "Así que con estos coches seguirá siendo cuestión de valentía.

"No lo interpreten como que vamos a llegar tan lento que será fácil en las curvas. Eso no va a ser así en absoluto, porque hay mucha potencia, empuja mucho al coche antes de la curva y además el agarre es bastante menor que el año pasado."

Hablando sobre su trabajo en el simulador de Ferrari, realizado antes de que se anunciara el cambio reglamentario, Charles Leclerc dijo: "Mi sensación fue que era una pena para la curva 8/9, y también para algunas curvas que ya no eran realmente curvas en las que empujábamos, sino más bien de gestión de energía.

"Sin embargo, los cambios que se han hecho desde entonces van en la dirección correcta. Así que espero que devuelvan el carácter a estas curvas, porque eso es lo que hace que Suzuka sea tan especial y tan disfrutable de manejar.

"No deberíamos perder eso, especialmente en clasificación cuando realmente llevas el coche al límite. Espero de verdad que lo tengamos cuando salgamos a pista mañana."

Lando Norris, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El vigente campeón del mundo, Lando Norris, añadió que Suzuka sigue siendo "increíble de manejar" de todos modos.

"Nunca se arruina", dijo. "No creo que puedas arruinar este circuito. ¿Será tan espectacular como antes? No lo creo. No lo será. Pero sigue siendo un circuito increíble para manejar.

"Sin duda habrá algunas zonas donde ya no será tan espectacular. Empezarás a hacer clipping en la curva de la Cuchara. Esa es una de las curvas más rápidas. El año pasado ni siquiera frenaba en la entrada a la Cuchara".

Fotos del Gran Premio de Japón - jueves