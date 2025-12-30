Los fans de la F1 podrán comprar un pedazo de asfalto de la pista de Suzuka

Los aficionados a la Fórmula 1 tienen la posibilidad de asegurarse un pedazo del legendario circuito de Suzuka. Esto se debe a que la sede del Gran Premio de Japón será reasfaltada en algunas secciones antes de la carrera de 2026, y partes del actual pavimento de la pista se pondrán a la venta. Sin embargo, todavía no se ha informado a qué precio.

El circuito escribió al respecto en X (antes Twitter): "En el marco de las obras en el sector oeste del circuito, ofrecemos a la venta el asfalto sobre el que se han disputado numerosas grandes carreras como la Fórmula 1 o las 8 Horas de Suzuka".

En la publicación en X pueden verse varias imágenes que muestran cómo se extraen cilindros de asfalto, en la zona de la chicana antes de la recta de salida y llegada, que en varias ocasiones ya fue escenario de momentos especiales de la historia de la Fórmula 1. En ese punto, por ejemplo, se produjo en 1989 la famosa colisión entre los rivales por el título de McLaren, Alain Prost y Ayrton Senna, que condujo a la definición del campeonato mundial a favor de Prost.

La publicación del Suzuka International Racing Course, sin embargo, generó reacciones mixtas en las redes sociales. Un usuario escribió: "Si uno quiere, hoy en día realmente se puede convertir todo en un producto". Otro opinó: "Por favor, produzcan una gran cantidad y pongan un precio bajo". Un tercero comentó: "Ese es el punto, ¿no? ¿Unos 20 centímetros de grosor? ¡Sorprendentemente macizo!".

El motivo por el cual el conocido circuito de Fórmula 1 será reasfaltado parcialmente antes del próximo Gran Premio no se explica en la publicación. Presumiblemente se trata de una medida de rutina. Recientemente no se habían producido problemas con el asfalto en Suzuka, aunque sí hubo interrupciones en la Fórmula 1 debido a incendios de pasto junto a la pista.

Suzuka es sede del Gran Premio de Japón desde 1987 y solo estuvo ausente en las temporadas 2020 y 2021 debido a la pandemia de coronavirus. También en 2007 y 2008 Suzuka faltó en el calendario de la Fórmula 1: en ese entonces, el Gran Premio de Japón se trasladó durante dos años a Fuji, un circuito que pertenece al grupo Toyota. Suzuka pertenece al competidor de Toyota, Honda.