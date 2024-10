Szafnauer explica la razón del fracaso de Alpine F1 y la 'trampa' que le hicieron

El ex jefe del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, ha acusado a los propietarios del equipo Renault de centrarse en la permanencia de sus posiciones en lugar de en el éxito en la Fórmula 1.

Hablando en el High Performance Podcast, Szafnauer habló sobre su año y medio como director del equipo Alpine, explicando su despido durante el fin de semana del GP de Bélgica 2023 y su torpeza con el contrato de Oscar Piastri cuando el australiano estuvo atrapado en un tira y afloja entre Alpine y McLaren.

El rumano-estadounidense afirmó que, antes de incorporarse a Alpine a principios de 2022 en sustitución del antiguo jefe Marcin Budkowski, se le informó de que se le concedería el control necesario sobre todos los departamentos del equipo de F1.

Al incorporarse, Szafnauer descubrió que no era así. En su lugar, varios departamentos dependían directamente del consejo de administración de Renault en Francia.

"Hubo algunas cosas que fallaron en Alpine. Una de ellas era que yo no tenía control sobre todo el equipo: RRHH no dependía de mí, sino de Francia".

"La oficina de finanzas no dependía de mí. El departamento de comunicación no me rendía cuentas y el grupo de marketing y comercial tampoco".

"Y eso en sí mismo, sabía que iba a ser problemático. Antes de aceptar el puesto, se dijo que todos me rendirían cuentas a mí. Llegué y no fue así. Pensé que podría gestionarlo, pero pronto supe que sería problemático".

Otmar Szafnauer, director del equipo Alpine F1 Team Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Szafnauer explicó que esto llegó a un punto crítico cuando el equipo perdió su reclamo en el caso de la Junta de Reconocimiento de Contratos de la F1 ante McLaren por Piastri, ya que resultó que el campeón de la F2 de 2021 no tenía un contrato válido con Alpine.

Explicando que el quid de la cuestión se produjo en noviembre de 2021, meses antes de incorporarse, Szafnauer dijo que le tendieron una trampa para ser el chivo expiatorio de la pérdida de Piastri.

"Nunca se firmó (el contrato). Empecé en marzo. No tenía ni idea. No presentaron los documentos CRB correctamente y nunca firmó un contrato con ellos".

"En ese mes de noviembre había un plazo de dos semanas en el que se podía haber hecho y no se hizo. Viene el CRB donde Alpine perdió debido a que las presentaciones se hicieron incorrectamente".

"Sacamos un comunicado de prensa y tiene mi imagen. Y no tenía nada que ver conmigo, ¡ni siquiera estaba allí!"

"El departamento de comunicación, que no dependía de mí, pensó que era una buena idea desviar la atención de la incompetencia de los que estaban ayudando en ese momento poniendo mi foto en el comunicado".

"La persona que puso la foto trabajaba para mí en Force India, así que me dirigí a ella y le dije 'tú sabes más que esto'. Y ella me dijo 'lo siento, me dijeron que lo hiciera'".

"Pero eso demostró en su momento que había algunas personas dentro de la organización Alpine que no eran de fiar y que iban por mi".

"No trabajaban conmigo. Y cuando no te importa el rendimiento del equipo, lo que te importa es tu base de poder más que el rendimiento del equipo, es cuando haces ese tipo de cosas".

"En Ford, y espero que ya no sea así, solíamos decir que 'Ford Motor Company no fabricaba coches. Hacía carreras (de personal)', lo que significa que te preocupas más por tu carrera".

Y ese no es el caso de la Fórmula 1, pero puede serlo si pones a un grupo de gente de, por ejemplo, el Grupo Renault a dirigir un equipo de Fórmula 1".

"No te importa el rendimiento en pista, te importa tu carrera. Y si ese es el caso, tomas ese tipo de decisiones".