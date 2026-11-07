Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Szafnauer sobre Herta como compañero de Sergio Pérez en Cadillac: "Quizás no sea el adecuado"

Cadillac analiza el segundo asiento para 2027 junto a Checo Pérez: entre la superlicencia de Colton Herta, la defensa de Valtteri Bottas y la sugerencia de Otmar Szafnauer de fichar a una joven promesa.

Luis Ramírez

Publicado: 7 nov 2026, 9:15

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Colton Herta, Cadillac F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El viernes del Gran Premio de São Paulo dejó una noticia importante dentro del equipo Cadillac: el piloto estadounidense Colton Herta logró los puntos necesarios para obtener la superlicencia de la Fórmula 1 tras completar la FP1 en el coche de Sergio Pérez, una situación que el director del equipo Marcin Budkowski no apaga mientras Valtteri Bottas, actual segundo piloto titular defiende que estará en el 2027.

Mientras Checo Pérez ha defendido que preferiría un compañero con experiencia para seguir desarrollando correctamente el proyecto en el 2027, en Cadillac, específicamente en TWG, principales inversionistas de la escudería, tienen una preferencia por Herta. Mientras que en la Fórmula 2 no logró los puntos necesarios, los accionistas le han dado una cantidad inusual de prácticas libres dentro de los fines de semana de Gran Premio para un piloto de reserva, todo ello para compensar lo que no ha podido lograr en la antesala de la F1.

Para Otmar Szafnauer, exjefe de equipo en Force India y Racing Point y actual CEO de Van Amersfoort Racing en las categorías de desarrollo, tiene en claro cuál sería su acción si estuviera en sus manos la decisión del segundo asiento de Cadillac.

Para el directivo de origen rumano-estadounidense, contar con la figura de Sergio Pérez representa una garantía técnica fundamental que le permite a cualquier equipo asumir riesgos controlados en el segundo asiento, pero no por ello se debe tomar la decisión a la ligera.

El rol de Sergio Pérez como referencia y el perfil para el segundo asiento

Al ser cuestionado sobre qué perfil de piloto elegiría para acompañar al mexicano en caso de no renovar al experimentado piloto finlandés, Szafnauer fue contundente sobre la ventaja de tener a un veterano probado en la escuadra.

"Si no mantienen a Bottas, yo tomaría a un piloto joven que tenga buen potencial. Y la razón por la que digo eso es que Checo es capaz de mostrarte dónde están los límites del auto. Y con el chico joven a su lado, ya puedes empezar a prepararlo para dentro de tres años, cuando ya no esté Checo o cuando se retire, y ponerlo al día", explicó Szafnauer en entrevista con solo dos medios, donde estuvo Motorsport.com.

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El directivo puso sobre la mesa nombres procedentes de las categorías de formación y de la parrilla actual de jóvenes prospectos:

"Yo tomaría a un Tsolov, un Lawson o un Lindblad. Tomaría a uno de ellos. Porque lo que no quieres es que ninguno de los dos pilotos sea capaz de mostrarte lo bueno que es el auto. Y una vez que tienes a uno de ellos, más vale desarrollar a alguien en el otro asiento. Especialmente si eres Cadillac".

Respecto a la opción de Herta, Szafnauer mostró reservas sobre si el californiano es la mejor alternativa frente a las promesas del automovilismo europeo: "Quizás Colton no sea el hombre adecuado; eso les toca a ellos decidirlo. Sabes, me gusta Colton, pero necesitas a alguien con un enorme potencial. Si hay otro Kimi Antonelli por ahí, yo lo tomaría".

El exdirectivo de la F1 puso como ejemplo la gestión de Toto Wolff en Mercedes con la dupla conformada por George Russell y Antonelli de lo que debería hacer Cadillac: "Lo que hizo Toto aquí fue lo correcto, porque George es lo suficientemente bueno para mostrarte dónde está el auto; George es increíble. Así que al tomar a un chico joven, en realidad no arriesgas el desarrollo del auto para nada".

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias internas que sufre un equipo cuando carece de un referente claro en la pista: "Lo otro que sucede si tienes a dos pilotos que no pueden mostrarte dónde está realmente el auto, es que desmotiva a la fábrica. Porque entonces todo el mundo dice: 'Ah, eres lento', y los ingenieros responden: 'No, es por el piloto', y tienes esa fricción. Pero si tienes a un tipo que puede mostrarte dónde está el auto, eliminas todo eso".

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