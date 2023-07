Szafnauer confirma los motivos de su marcha de Alpine

Tras la marcha del director general Laurent Rossi la semana pasada, ayer se anunciaron tres salidas importantes en Alpine: la escudería se ha desprendido del jefe de equipo Otmar Szafnauer y del director deportivo durante muchos años Alan Permane, mientras que el director técnico Pat Fry se unirá a Williams.

Esto marca una extrema inestabilidad al frente de la estructura de Enstone, y Szafnauer, que llegó allí a principios de 2022, habrá tenido finalmente sólo un año y medio para demostrar su valía. Esos 18 meses estuvieron marcados por el estancamiento del equipo en la zona media de la tabla y por el fiasco de la gestión de los casos Fernando Alonso y Oscar Piastri en el mercado de fichajes, ya que los dos competidores de Alpine se marcharon a otros equipos.

Sustituyendo a Szafnauer de forma interina como director del equipo, Bruno Famin explicó el viernes la marcha del estadounidense diciendo que éste no estaba en la misma longitud de onda que Alpine en cuanto al tiempo necesario para volver al éxito, ya que el "proyecto de las 100 carreras" lanzado por Laurent Rossi en octubre de 2021 no ha sido hasta ahora un éxito. Esta versión de los hechos la confirma el principal interesado.

Cuando ESPN le preguntó qué había cambiado desde el pasado domingo, cuando dijo que confiaba en completar el proyecto de las 100 carreras, Szafnauer respondió: "Bueno, tuvimos un doble abandono en Hungría. No fue genial, pero... en fin. Lo que realmente cambió fue que yo tenía en mente un calendario para cambiar el equipo, para mejorarlo. Pensé que ese calendario era realista, porque sé lo que hace falta. He estado allí. Creo que algunos directivos de Renault tenían en mente plazos más cortos".

¿Le faltó ambición a Szafnauer a la hora de sumar más trofeos en Enstone?

Se supone que el plan de Alpine es ver a los coches azules subiendo al podio con regularidad en 2024, y luego ganando o incluso el título en 2025. ¿Es eso imposible? "Creo que sí", responde Szafnauer. "Siempre lo he dicho: Mercedes tardó cinco años en comprar un equipo ganador, Red Bull tardó cinco años en comprar Jaguar, que era un equipo muy sólido de mitad de tabla. Se necesita tiempo. Eso es lo que hace falta. Si no puedes conciliar eso -yo pienso una cosa, ellos piensan otra-, entonces es mejor separar caminos".

Szafnauer tendrá que respetar ahora un periodo contractual de inactividad forzosa durante un año, pero el hombre que hizo maravillas al frente del modesto equipo Force India no renuncia a la Fórmula 1. "Creo que todavía tengo buenas aptitudes para construir un equipo que pueda rendir bien. Sé cómo hacerlo, sólo necesito que me den margen de maniobra y tiempo para hacerlo. Si alguien necesita esas habilidades, entonces me quedaré", concluye.