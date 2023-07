Alpine F1 despide a Szafnauer con efecto inmediato

Szafnauer dejará el equipo por "mutuo acuerdo" tras el GP de Bélgica de este fin de semana.

Alpine señaló que "continuará con sus funciones con normalidad para la carrera de este fin de semana en Bélgica, antes de dejar el equipo antes de las vacaciones de verano".

"El equipo quiere agradecer a Otmar su duro trabajo durante los últimos 18 meses y por liderar al equipo en la obtención del cuarto puesto en el campeonato de constructores de 2022. El equipo le desea lo mejor para el futuro".

Lo sustituirá de forma interina Bruno Famin, que fue nombrado a principios de este mes en el recién creado cargo de vicepresidente de Alpine Motorsport.

Antes de su reciente nombramiento, Famin era el jefe de operaciones de Renault en Viry-Chatillon, habiendo trabajado previamente en Peugeot y en la FIA.

El director deportivo de Alpine, Alan Permane, que lleva 34 años en la organización de Enstone desempeñando diversas funciones, también dejará el equipo. Lo sustituirá el director de la Academia Alpine, Julian Rouse, de forma interina.

Los cambios se producen tras la reciente reorganización de la dirección de la compañía Alpine, iniciada por el CEO de Renault, Luca de Meo, y que ha llevado al director general de Alpine, Laurent Rossi, antiguo jefe de Szafnauer, a un rol en proyectos especiales.

Szafnauer, de 58 años, se incorporó a Alpine en febrero del año pasado, tras haber dejado la dirección del equipo Aston Martin unas semanas antes.

Llevaba en el equipo de Silverstone desde 2009, en las épocas de Force India y Racing Point, habiendo liderado la transición con la llegada de Lawrence Stroll como nuevo dueño y el posterior cambio de nombre del equipo a Aston Martin.

A pesar de su inminente marcha, Szafnauer representó a Alpine en la reunión del viernes de la Comisión de F1 en Spa.

La semana pasada en Hungría, el estadounidense dijo que tenía fe en De Meo respetaría el acuerdo de 100 carreras para hacer del equipo una escudería ganadora en la Fórmula 1.

"Hay que recordar que Laurent está haciendo proyectos especiales ahora", dijo Szafnauer cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre el impacto del cambio de Rossi.

"Sí, él me contrató, pero Luca también me contrató, y fue Luca de Meo quien en última instancia se sentó conmigo y me convenció para unirme a su proyecto".

Bruno Famin es el nuevo jefe de equipo interino en Alpine. Photo by: Alpine

"Y el proyecto era el proyecto Alpine con el plan de 100 carreras, y creo que llevamos unas 30 carreras. Así que aún nos quedan unas 60 carreras, es decir, otros tres años para empezar a ganar".

"Lleva tiempo. A todo el mundo le ha llevado tiempo. Sé que Luca es un hombre de palabra, y me dio su palabra de 100 carreras para empezar a ganar, y a veces hay que dar medio paso atrás para dar dos hacia delante".

"Así que no me preocupa que Luca no sea fiel a su palabra y me dé el tiempo necesario de 100 carreras".

Permane se incorporó al entonces equipo Benetton en 1989 como ingeniero electrónico. Así, formó parte del equipo durante toda la era de Michael Schumacher, que incluyó campeonatos del mundo con el piloto alemán en 1994 y 1995.

Se convirtió en ingeniero de carrera junior en 1996 y en ingeniero de carrera al año siguiente, trabajando con varios pilotos durante un período en el que el equipo ganó dos títulos más con Fernando Alonso en 2005 y 2006.

Tomó el rol de ingeniero jefe en 2007 y luego el de director deportivo en 2012. Tras permanecer en el equipo durante la época de Lotus hasta el regreso a Renault y el cambio de nombre a Alpine, sigue desempeñando ese papel.

En un movimiento no relacionado con el resto de la reorganización de Alpine, el director técnico Pat Fry dejará el equipo de Enstone para unirse a Williams en un puesto similar a finales de este año.

