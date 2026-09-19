Szafnauer se rinde ante Toto Wolff después de que la apuesta por Antonelli da sus frutos

El exdirector del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, dice que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, merece reconocimiento por apostar por Kimi Antonelli.

Después de que el siete veces campeón Lewis Hamilton decidiera separarse de Mercedes para unirse a Ferrari en 2025, la escudería de Brackley se enfrentó a la decisión entre fichar a otro piloto experimentado y respaldar a una joven promesa.

Cuando Wolff optó por acelerar el ascenso de Antonelli a la Fórmula 1, el jefe del equipo se enfrentó a muchas críticas. Ahora, en su segunda temporada en la categoría, Antonelli lidera la clasificación con una ventaja de 81 puntos sobre su compañero de equipo George Russell y ha conseguido ocho victorias en grandes premios.

"Hay que reconocerle a Toto el mérito de haber asumido el riesgo con Kimi", explicó Szafnauer durante el podcast High Performance Racing. "Y también a Gwen [Lagrue]. Él lo descubrió."

Wolff se burló de sus críticos por la radio del equipo después de que Antonelli lograra su primera victoria en F1 en China. "'Es demasiado joven. No deberíamos ponerlo en un Mercedes. Ponlo en un equipo más pequeño. Necesita la experiencia. Mira los errores que comete.' Aquí estamos, Kimi. Victoria", le dijo Wolff a Antonelli después de que recibiera la bandera a cuadros en Shanghái.

Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Al hablar del mensaje de radio después de la carrera, Wolff explicó: "Cuando las cosas van mal, hay gente que sale y dice: 'Fue una mala decisión' y 'Mercedes asumió demasiado riesgo'. Y nunca fue una crítica realmente dura porque la gente reconoce el talento que tiene.

"Pero hubo muchas voces dentro y fuera del deporte que dijeron: 'Fue un error hacerlo'. Así que es agradable tener una pequeña revancha. Pero, obviamente, es una victoria en una carrera.

"Y este deporte en el que vivimos es maníaco-depresivo. Hoy es genial. Dentro de dos semanas estamos en Japón, y él lo estrella contra el muro, y la gente dice que es demasiado joven. Así que creo que simplemente tenemos que mantener los pies en la tierra."

Desde entonces, Antonelli acumuló hasta ocho victorias en lo que va de la temporada y llegará al Gran Premio de Azerbaiyán como el cómodo líder del campeonato.

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