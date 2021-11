Szafnauer no tiene "ninguna intención" de abandonar Aston Martin

Esta semana han surgido reportes en los medios que vinculan a Szafnauer con un posible cambio a Alpine como parte de la reestructuración de la dirección del equipo francés en un futuro próximo.

Szafnauer, que ha sido el jefe de la escuadra de F1 con sede en Silverstone desde sus tiempos de Force India y Racing Point, vio como recientemente llegó Martin Whitmarsh, antiguo jefe de McLaren F1, como CEO del Grupo de Aston Martin.

Szafnauer se dirigió a Instagram para calificar las informaciones de "pura especulación mediática y no basada en hechos" el jueves, a lo que se sumó Aston Martin también respondió a una petición de comentarios calificándola de "conjetura especulativa".

Esto llevó a que Szafnauer fuera preguntado sobre su futuro durante la conferencia de prensa de la FIA del viernes en Interlagos, durante la cual dijo que estaba "tan sorprendido como cualquier otro" al leer las noticias.

"Siempre es halagador decir que si Alpine se está reorganizando, creo que (el director general de Alpine) Laurent Rossi lo dijo en México, que los medios de comunicación especulen con que me podrían querer allí", dijo Szafnauer. "Siempre es bonito que te quieran".

Preguntado por Motorsport.com si podía afirmar categóricamente que estaría en Aston Martin el próximo año, Szafnauer dijo: "Llevo 12 años en el equipo, no tengo intención de irme".

"Me encanta este equipo. La mayoría de los directivos, especialmente desde Racing Point, el equipo senior líder fue reclutado y puesto allí por mí, y no tengo ninguna intención de dejarlos".

"He sido leal a este equipo. He tenido muchas, muchas ofertas en los 12 años que he estado trabajando para este equipo, especialmente en los días de la quiebra y la insolvencia".

"Podría haberme ido muchas veces, pero soy leal a los empleados de allí".

A lo largo del resto de la rueda de prensa, Szafnauer tuvo varias oportunidades para negar directamente que hubiera estado en contacto con Alpine o que pudiera unirse a ellos en el futuro, pero no llegó a hacerlo.

Otmar Szafnauer, jefe de Aston Martin en la F1, es entrevistado. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Se le preguntó a Szafnauer si no iba a incorporarse a Alpine en ningún momento en el futuro, a lo que respondió: "Aprendí hace mucho, mucho tiempo, que predecir el futuro es una imposibilidad. Y si pudiera hacerlo, ahora estaría en Las Vegas".

Szafnauer dijo que no había hablado de estos reportes con el propietario del equipo Aston Martin, Lawrence Stroll, pero que estaba seguro de que se pondrían al día en algún momento.

"No hemos hablado de los rumores", dijo Szafnauer. "Hay muchas cosas que salen en los medios de comunicación de las que no hablamos".

A pesar de ser "reticente a revelar detalles contractuales", Szafnauer sí confirmó que tenía "un contrato a largo plazo con Aston" cuando Motorsport.com le preguntó si tenía un acuerdo para el próximo año.

Szafnauer señaló que "muchos, muchos equipos" se habían puesto en contacto con él sobre un posible trabajo este año cuando se le preguntó si había tenido contacto con Alpine, y luego se refirió a una conferencia de prensa que tuvo lugar hace siete meses y que, en su opinión, podría haber provocado los rumores.

"Creo que fue, estaba sentado al lado de Laurent Rossi cuando (Jonathan) McEvoy preguntó si Aston Martin estaba reclutando un CEO para ocupar mi puesto, y yo no sabía nada de eso", dijo Szafnauer.

"En broma, Rossi dijo: 'ah, si te vas, ven a hablar con nosotros', y eso fue todo. No sé si eso fue lo que provocó el artículo de Auto Hebdo".

Szafnauer agregó: "Como he dicho, estoy totalmente comprometido con el equipo en el que estoy. Llevo aquí desde siempre. No tengo intención de marcharme".

"Tengo que centrarme en el resto de la temporada. La temporada no ha ido como pensábamos".